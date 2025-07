Wimbledon, il virologo Burioni si burla del rimedio di Shelton con Sinner: Non serve a niente e potrebbe anche far male

Lo specialista ironizza sulla "coppettazione" utilizzata dall'americano, una tecnica di origine cinese che si pensa possa alleviare dolori muscolari

Il particolare non era sfuggito a nessuno: nella gara dei quarti di Wimbledon contro Jannik Sinner lo statunitense Ben Shelton si è presentato in campo indossando una canotta bianca, per rispettare le rigide regole della competizione, che faceva risaltare particolari segni tondi molto scuri sulle spalle. Erano le tracce della “coppettazione”, una pratica che tanti sportivi utilizzano nella loro routine convinti che possa migliorare il flusso sanguigno e la rigenerazione muscolare tra una prestazione e l’altra.

Cos’è la coppettazione usata da Shelton

Si tratta di una pratica antichissima della medicina tradizionale cinese, oggi tornata di moda, che consiste nell’applicazione di vasetti di vetro riscaldati sulla pelle: il calore genera un effetto ventosa che aspira la cute, lasciando quei caratteristici segni circolari. Da Phelps a Benzema sono numerosi gli sportivi che l’hanno utilizzata ma è efficace? Secondo il virologo Burioni no.

Non è la prima volta che una “star” della medicina, divenuta famosa in epoca Covid, entra a gamba tesa nel mondo dello sport. Era successo il 13 agosto scorso quando l’infettivologo Bassetti bacchettò Tamberi, accusandolo di dire sciocchezze sui motivi della sua perdita di peso alle Olimpiadi di Parigi. Stavolta tocca al virologo Roberto Burioni.

L’attacco di Burioni

Su Facebook Burioni scrive: “Surante la partita Sinner-Shelton (a proposito, forza Jannik!) si poteva vedere che il tennista statunitense si era sottoposto alla cosiddetta “coppettazione”. Qualcuno può pensare che serva ad aiutare il recupero ma in realtà NON SERVE A NIENTE, come è scontato per chiunque abbia minime conoscenze in campo medico. Non credo faccia male ma non ne sono certo e vi basti ciò perché non ho voglia di perdere anche solo un minuto del mio tempo studiare l’ennesima scemenza antiscientifica”

Lo sfogo dei tifosi sul web

Fioccano i commenti sui social a prescindere dal netto successo di Sinner: “Ormai chiunque la spara nella stratosfera, grossa” e poi: “Almeno ha una “coppetta” di consolazione” e anche: “L’unica coppettazione che funziona è nocciola e delizia al pistacchio” e ancora: “Se giocasse ancora Ilie Nastase lo prenderebbe in giro portandosi appresso uno stregone africano che gli saltella intorno con maschera e sonaglino”.

C’è chi scrive: “Il mondo sportivo, estetico ed olistico è pieno di scemenze antiscientifiche basate sul “su di me (mio figlio-amico-parente) ha funzionato” e anche: “La lista di pratiche inutili negli sportivi è piuttosto lunga. Valli tu a covincere” e poi: “Mia nonna usava le sanguisughe!!” e ancora: “magari voleva vedere come stava con questi segni per poi tatuarseli” oppure: “Ah, quindi sulla spalla non ci sono fette di salamino piccante attaccate con la colla a caldo. Altro metodo scientificamente provato noto per il recupero degli atleti”

Il web è scatenato: “La lista dei metodi antiscientifici ma redditizi per chi sa venderli è piuttosto lunga” e poi: “Pratica senza alcuna evidenza scientifica, se non per il portafogli di chi la esegue. In alcuni casi anche dannosa” e ancora: “Ed ha meritato persino una menzione sul tg nazionale... Roba da pazzi” e infine: “Si tratta di riti scaramantici leciti: avanti così”