Parigi 2024, Tamberi ed Errigo battono anche la pioggia: la richiesta di Arianna e il coro “promette miracoli”

La cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici francesi ha visto gli azzurri come grandi protagonisti: la gioia di Tamberi ed Errigo nello sventolare la bandiera azzurra nonostante la pioggia battente

E’ stata la pioggia la grande protagonista della cerimonia inaugurale di Parigi 2024. Una manifestazione nuova e insolita per il mondo a cinque cerchi visto che gli organizzatori hanno deciso di non dare il via come da consuetudine con uno spettacolo e la sfilata nello stadio ma il teatro scelto è stato quello della Senna, con la voglia di voler provare a portare lo show all’interno della città.

La lunga giornata degli azzurri

Chi alla prima apparizione, chi invece già conoscitore dell’esperienza olimpica ma c’è poco da fare: le Olimpiadi e la cerimonia inaugurale sono sempre un momento di grande emozione per tutti gli atleti che vi prendono parte e ovviamente anche l’Italia non fa differenza. Nel corso della giornata si sono succeduti tanti post degli azzurri che hanno raccontato la loro giornata sui social con foto, video e post. La pugile Angela Carini non si è fatta scappare la possibilità di una foto con quello che ha definito il suo idolo: Gianmarco Tamberi. Ma sono stati tantissimi i post degli atleti della spedizione italiana che hanno raccontato la marcia di avvicinamento alla cerimonia.

La pioggia non ferma Gimbo e Arianna

C’è una pioggia battente su Parigi, era annunciata, ma forse riesce a superare le aspettative e sicuramente avrà tenuto gli organizzatori della cerimonia di apertura con il fiato sospeso e la paura che qualcosa potesse andare storto. Ma la pioggia non sembra per nulla impensierire gli azzurri che anche se ripresi da lontano fanno sentire tutto il loro entusiasmo per questo grande evento. Tamberi ed Errigo, capelli inzuppati, sventolano con vigore la bandiera tricolore. E dal battello azzurro arriva anche il coro che l’Italia ha deciso di usare per darsi la carica: “Questa squadra qui farà miracoli”.

La cerimonia inaugurale di Parigi 2024

La richiesta di Arianna Errigo

Gli atleti arrivano molto presto al battello che li porterà da Est a Ovest lungo la Senna per la sfilata dedicata agli atleti olimpici. E Gimbo Tamberi decide di documentare praticamente ogni momento munito di telefono e dunque telecamere. All’arrivo in barca Arianna Errigo, la sua compagna di “bandiera”, si rende conto di una dimenticanza: “Ho dimenticato le gomme per la barca, la soffro un po’. Però almeno saremo seduti. Magari qualcuno ce l’avrà”. Del resto tra i 400 azzurri qualcuno con gli stessi problemi di mal di mare (o di fiume) nella circostanza ci sarà anche. Tamberi la stuzzica: “Certo che ci potevi pensare prima”.

L’applauso dei social

I tifosi italiani, che criticano la cerimonia d’apertura, non possono fare a meno di apprezzare però la sfilata della nazionale italiana. “Caotici, patriottici e iconici”, scrive Greta che applaude gli azzurri. E ancora: “Il nostro livello di patriottismo in qualsiasi competizione è assurdo”. Mentre Valeria si lancia in una previsione semiseria: “Questi sono così gasati che entreranno al Louvre e ci riporteranno la Gioconda”.