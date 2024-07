Olimpiadi, Malagò su Sinner: “Inutile fare gli ipocriti”. Panatta difende Jannik dagli haters: “Manica di scemi”

Malagò spegne sul nascere le polemiche attorno all'assenza di Sinner alle Olimpiadi, mentre Panatta non usa mezzi termini per attaccare gli haters sui social

Dopo aver inaugurato Casa Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato anche del forfait di Jannik Sinner a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi, assicurando come l’altoatesino fosse realmente impossibilitato a partecipare alla manifestazione. Intanto anche Adriano Panatta si schiera contro gli haters social del n°1 al mondo, da lui definiti: “Una manica di scemi”.

Malagò: “Certi Sinner non potesse partecipare alle Olimpiadi”

Obbligato a saltare i Giochi di Parigi 2024 per colpa di una tonsillite, Jannik Sinner è stato accusato sui social – e non solo – di aver rinunciato con troppa leggerezza alle Olimpiadi e di non aver provato fino in fondo a prendervi parte. A spegnere sul nascere queste polemiche ci ha pensato il Presidente del CONI Giovanni Malagò: “Il forfait di Jannik? Il rammarico e il dispiacere sono innegabili ma è inutile fare gli ipocriti o falsi. Abbiamo la certezza dell’assoluta che Sinner fosse impossibilitato a partecipare al torneo Olimpico”.

Le considerazioni di Malagò sulle possibilità di medaglia nel tennis

Certamente con l’assenza di Sinner calano le possibilità di medaglia per l’Italia nel tennis, ma di sicuro non vengono azzerate, visto che la nostra spedizione può comunque contare su un Lorenzo Musetti in grande forma nel singolare maschile, su Jasmine Paolini finalista al Roland Garros – luogo dove si terrà anche il torneo olimpico – e Wimbledon nel singolare femminile e le coppie di doppio Bolelli/Vavassori (testa di serie n°1 in tabellone) ed Errani/Paolini, anch’esse spintesi all’atto conclusivo nell’ultimo French Open: “Con l’assenza di Jannik sarà certamente più difficile conquistare due medaglie che prima invece erano una possibilità. E’ ovvio che se vogliamo migliorare quanto fatto a Tokyo, qualcuno deve fare gli straordinari”.

Panatta difende Sinner dagli “scemi”

Se Malagò ha provato a spegnere sul nascere ogni sorta di polemica sull’assenza di Sinner, in un’intervista rilasciata ad Adnkronos, l’ex tennista Adriano Panatta se l’è presa senza troppi giri di parole con gli haters sui social che hanno attacco Jannik per la scelta – obbligata – di saltare le Olimpiadi: “Se finiamo col dare retta alla manica di scemi sui social… Fossero esistiti ai miei tempi , con tutti i miei difetti mi avrebbero distrutto in un anno. Mi sarei dovuto buttare da Ponte Sisto”.