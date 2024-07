Parigi 2024, Sinner dà forfait per una tonsillite: l’annuncio sui social e le polemiche su Kalinskaya e Sardegna

Jannik Sinner ha annunciato che non prenderà parte ai Giochi di Parigi dopo che gli è stata diagnosticata una tonsillite: “E’ una grandissima delusione ma il medico mi ha sconsigliato di giocare”

Jannik Sinner non ci sarà. Uno dei protagonisti più attesi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stato costretto a dare forfait. L’annuncio è arrivato il giorno prima della partenza per la capitale francese ed è stata comunicata dall’azzurro con un post.

L’annuncio di Sinner sui social

Un fulmine a ciel sereno per i fan di Jannik Sinner e per tutti i tifosi italiani. La febbre di un paio di giorni fa, la paura per un possibile contagio da covid e infine il responso finale con la tonsillite. L’annuncio che nessuno avrebbe voluto leggere arriva sui social: “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia”.

L’obiettivo Parigi che svanisce

Dopo la rinuncia a Tokyo, Jannik Sinner è costretto a dire ancora una volta di no alle Olimpiadi. Nel 2021 il tennista altoatesino aveva rinunciato alla possibilità di entrare a far parte della squadra azzurra dicendosi di non sentirsi ancora pronto per quell’evento e sottolineando la voglia di concentrarsi sul suo gioco. A Parigi invece è una decisione che non dipende da lui ma solo dalla sfortuna. La manifestazione a cinque cerchi rappresentava l’occasione per arrivare sulla scena mondiale da numero 1 al mondo e provare a portare all’Italia una medaglia che manca da troppo tempo ma soprattutto un’occasione utile per qualsiasi atleta.

L’annuncio e le polemiche

Jannik Sinner ha annunciato sui social la sua decisione di non prendere parte al torneo parigino. L’Italia perde senza dubbio uno dei grandi favoriti per una medaglia sulla terra rossa del Roland Garros. Sui social la tristezza dei tifosi è palpabile, benché l’Olimpiade non sia mai stato il teatro “principale” del mondo del tennis, nelle ultime edizioni c’è stata un’attenzione sempre crescente nei confronti anche del mondo della racchetta e avere un italiano tra i possibili favoriti rappresentava una grande occasione.

E ovviamente non mancano le polemiche. Le foto scattate dai paparazzi nel corso della sua breve vacanza in Sardegna in compagnia della fidanzata Anna Kalinskaya hanno fatto il giro del web e già prima della decisione del forfait c’era stata qualche polemica. Ora le accuse sono riprese immediatamente: “Forse era meglio non andare in Sardegna”, scrive un tifoso sui social. Ma ci sono anche tanti tifosi che temono proprio questo tema nei prossimi giorni. Già dopo l’eliminazione da Wimbledon, la relazione con la tennista russa era finita nel mirino come possibile causa per il ko con Medvedev. E nei prossimi giorni il tema potrebbe tornare a essere purtroppo sempre più centrale.

Parigi 2024, Vavassori al posto di Sinner

Non è ancora ufficiale ma al poto di Jannik Sinner nel tabellone di singolare potrebbe entrare Andrea Vavassori. Il tennista italiano, specialista nel doppio e già presente ai Giochi proprio per giocare insieme al compagno Simone Bolelli, dovrebbe prendere il posto dell’altoatesino nel tabellone.