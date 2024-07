Olimpiadi, Sinner tira un sospiro di sollievo: non ha il Covid, partenza per Parigi confermata giovedì 25

L'entourage del campione altoatesino conferma: tampone negativo, Jannik seguirà la terapia indicata dai medici e raggiungerà la capitale francese nei tempi stabiliti.

Non che l’ansia abbia mai raggiunto livelli realmente preoccupanti, ma Jannik Sinner e i suoi tantissimi tifosi adesso possono tirare un piccolo, grande sospiro di sollievo. Il campione altoatesino, numero 1 del tennis mondiale, raggiungerà regolarmente Parigi nella giornata di giovedì, come ipotizzato subito dopo il rinvio della partenza fissata invece nella mattinata di martedì: colpa, come è noto, di un attacco febbrile – temperatura salita fino a 38 gradi – che ha colpito l’azzurro. Non ci saranno ulteriori rinvii e non ci saranno dubbi di sorta: i biglietti aerei per Jannik e il suo entourage sono già stati prenotati.

Sinner, l’entourage: raggiunge Parigi giovedì

Lo conferma l’Ansa, che ha raccolto le impressioni direttamente dai membri dello staff di Sinner. La partenza per i Giochi di Parigi è fissata per giovedì 25, giornata in cui è in programma pure il sorteggio del tabellone principale: per ora si conoscono soltanto le teste di serie e Jannik, naturalmente, è il numero 1 del seeding. Alle Olimpiadi, oltre che nel singolare, dovrebbe prendere parte anche al torneo di doppio maschile in tandem con Lorenzo Musetti. Difficilmente potrebbe gareggiare anche nel doppio misto, in coppia con la numero 1 azzurra del tennis in rosa, Jasmine Paolini, reduce dalla doppia finale persa prima al Roland Garros e poi a Wimbledon. Mai dire mai.

Tampone negativo: niente Covid per Jannik

Scongiurata l’ipotesi più temuta dai collaboratori di Jannik: che l’azzurro fosse positivo al Covid. Il tampone ha scongiurato questa possibilità, che per qualche ora ha angustiato Jannik e i suoi “fedelissimi”: risultato negativo, l’attacco febbrile che ha messo momentaneamente ko l’altoatesino è da ricondurre a un banale attacco influenzale, senza ulteriori e più pericolose ripercussioni. Fino alla partenza per la capitale francese Sinner rimarrà a casa e seguirà la terapia indicata dai medici, che dovrebbe consentirgli di presentarsi all’atteso appuntamento dei Giochi in condizioni accettabili.

Il tennis alle Olimpiadi: i tabelloni e il format

Al torneo olimpico di tennis, al via nella giornata di sabato 27 luglio, sono ammessi 64 giocatori sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Si parte dai trentaduesimi, dunque, e si prosegue con sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali per il bronzo e per l’oro: sei partite in tutto, con conclusione fissata – per i maschietti – nella giornata di domenica 4 agosto. Parallelamente vanno avanti i tornei di doppio maschile e femminile (con tabellone a 32 coppie, quindi dai sedicesimi in poi) e quelli di doppio misto (con 16 coppie in tutto, partenza direttamente dagli ottavi): un Sinner al top non avrebbe problemi a giocarsi tutto.