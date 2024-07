Parigi 2024, Italia in ansia per Sinner ma Vavassori suona la carica: “Con Bolelli per il podio”. E sul doppio misto…

La febbre che ha colpito Jannik Sinner tiene in ansia i tifosi azzurri mentre Andrea Vavassori non nasconde le ambizioni del doppio e fa una rivelazione anche su Sara Errani

La notizia che tiene in ansia i tifosi, Jannik Sinner ha dovuto rimandare la partenza per Parigi prevista per la giornata di oggi a giovedì proprio quando ci saranno i sorteggi del tabellone maschile. Per il momento non sono ancora scattate le sirene di allarme ma di certo un po’ di preoccupazione tra i tifosi italiani filtra, con la speranza di riuscire a vedere l’altoatesino all’opera sulla terra rossa parigina.

Vavassori: “Con Bolelli puntiamo alla medaglia”

Ma se Sinner preoccupa un po’ a suonare la carica di pensa Andrea Vavassori. Il mondo del “doppio” è sempre quello un po’ nascosto dai grandi riflettori del mondo del tennis ma la coppia con Simone Bolelli quest’anno ha prodotto grandi risultati con le finali agli Australian Open e al Roland Garros (entrambe perse però) e come rivela in un’intervista pubblicata da Ubitennis, l’obiettivo vero è quello di Parigi: “E’ il primo grande obiettivo. La concorrenza non mancherà ma rappresentare l’Italia in un evento unico come questo è motivo di grande orgoglio. Voglio essere alla sfilata, cedo che si tratterà di un momento toccante dove entrare in contatto con i migliori atleti al mondo e non voglio perderlo. Sabato iniziano le gare e l’obiettivo è andare a medaglia”. Poi la rivelazione: “Potrei fare anche il doppio misto al fianco di Sara Errani”.

Italia, la partenza della squadra azzurra

Le dichiarazioni rilasciare al “Tennis Day” a Cuneo hanno fatto da preludio alla partenza della squadra azzurra in direzione Parigi dove nella giornata di oggi sono arrivati la gran parte dei tennisti che prenderanno parte ai tornei Olimpici. Come detto per l’Italia non c’era Jannik Sinner al gate delle partenze, ma la pattuglia azzurra è molto nutrita con Jasmine Paolini che arriva a Parigi con la quinta posizione nel ranking della WTA e soprattutto la finale al Roland Garros disputata solo qualche settimana fa. Grande attesa anche per il doppio femminile con Sara Errani, con le due che hanno vinto gli Internazionali e sono arrivate in finale al Roland Garros.

Il caso Kitzbuhel-Umago

Nel frattempo i tornei del circuito ATP continuano ad andare avanti. Si gioca sulla terra rossa dell’Austrian Open a Kitzbuhel ma anche nel torneo di Umago dove al via ci sono anche atleti che prenderanno parte al torneo olimpico. Tra questi anche Lorenzo Musetti che dovrebbe debuttare domani contro l’argentino Trungellitti. Il torneo croato ha comunicato che la finale si disputerà sabato intorno alle ore 20 e verranno messi a disposizione degli atleti che sono impegnati alle Olimpiadi dei voli privati per arrivare a Parigi, dove però già domenica si gioca. Chissà se Musetti avrà così tanta voglia di arrivare in fondo al torneo croato.