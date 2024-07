Parigi 2024 Argentina: come gol Maradona con urlo di Munch a Usa '94, Iraq ko ma arriva mazzata Fifa

L'Albiceleste torna in corsa per la qualificazione ai quarti dopo lo scandalo Var nella partita col Marocco ma non si placano le polemiche

Settantadue ore dopo i fatti violenti e insoliti che hanno portato all’interruzione di Argentina-Marocco, prima gara del torneo olimpico di calcio, ripresa due ore dopo con un gol annullato dal Var e senza pubblico sugli spalti, l’AFA ha reso noto che la FIFA ha respinto il reclamo. E’ stato il presidente della Federcalcio argentina, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, ad annunciarlo sui suoi social network.

La risposta della Fifa

Dopo un primo comunicato interlocutorio è arrivata la risposta definitiva: “La Commissione Disciplinare della FIFA ha respinto la protesta presentata in merito ai fatti accaduti nella partita contro il Marocco. In difesa dei nostri diritti chiederemo all’AFA le motivazioni della decisione e valuteremo le pertinenti istanze di ricorso”, ha riferito Tapia, pochi minuti prima dell’inizio del duello contro gli iracheni. La federcalcio argentina chiedeva la vittoria a tavolino dopo quella che definisce una “sciocchezza contraria alle regole della competizione“. La FIFA aveva deciso di avviare un procedimento legale, ai sensi dell’articolo 36 del Codice Disciplinare, ma alla fine ha respinto la richiesta.

Il riscatto contro l’Iraq

In campo però l’Albiceleste si è ripresa dopo la dolorosa battuta d’arresto dell’esordio. Battuto l’Iraq 3-1 ed ora l’Argentina torna in corsa nella qualificazione per i quarti nel gruppo B. Al 14′ Thiago Almada, campione del mondo in Qatar, apre le marcature. Il pari iracheno arriva nei minuti di recupero del primo tempo con un gol di Aymen Hussein. Nella ripresa gli uomini di Mascherano trovano il vantaggio grazie a un colpo di testa di Luciano Gondou, al 62′. Prima della fine un gran gol di Ezequiel Fernández suggella la vittoria (85′).

Come Maradona contro la Grecia

Una rete spettacolare arrivata al termine di una serie di passaggi con gioco collettivo costruito sulla destra fino al sinistro potente di Equi Fernández nell’angolo alto, un gol che ha ricordato l’ultima prodezza di Diego Armando Maradona in un Mondiale, quello negli Stati Uniti nel 1994. Era Argentina-Grecia e Maradona segnò un gol favoloso per il 4-0 definitivo, andando ad esultare davanti alle telecamere con urlo diventato virale e che ricordava il celebre quadro di Munch.Il girone B è dunque apertissimo con tutte le squadre a 3 punti visto che l’Ucraina ha battuto 2-1 il Marocco. Adesso è l’Argentina a guidare per differenza reti. Martedì si conclude la fase a gironi con l’Albiceleste che affronterà gli ucraini.