Olimpiadi Argentina, Mascherano dopo scandalo Var riapre polemica: Ora tutti possono fare così

Il ct dell'Albiceleste, prima della gara con l'Iraq, parla di precedente pericoloso per il caso-Marocco con gol del 2-2 annullato dopo due ore da Var

Si riprende a giocare nel torneo di calcio delle Olimpiadi ma non si è spenta l’eco delle polemiche per il clamoroso epilogo della partita tra Argentina e Marocco dell’altro giorno a Saint Etienne, quando dopo il gol del 2-2 dei sudamericani poco prima del 90′ la gara è stata interrotta per l’invasione dei tifosi africani e quando si pensava che fosse stato omologato il risultato è ripresa dopo quasi due ore con il Var che ha annullato il gol argentino.

Lo sfogo a caldo di Mascherano

A caldo il ct dell’Argentina Javier Mascherano era stato caustico: “Questo è stato il circo più clamoroso che abbia mai visto nella mia vita. Per giunta mentre ci allenavamo, qualcuno è entrato nello spogliatoio e ci ha derubato, tutto questo alle Olimpiadi, pensate un po’. A Thiago Almada hanno preso un orologio, non volevamo dire nulla ma oggi siamo andati oltre. Oggi hanno invaso il campo sette volte e poi ci hanno lanciato i petardi. Ci hanno detto che era finita 2-2. Nemmeno il Marocco voleva riprendere. Siamo stati un’ora e mezza nello spogliatoio, dove in nessun momento ci hanno detto cosa poteva succedere, non ci hanno mai avvisato. La nostra posizione era di non giocarla più perché ci hanno lanciato un milione di cose, il gioco è stato fermato sette volte… Non mi è mai capitato da giocatore che in una partita di questo livello la sicurezza venga meno sette volte, sette volte ha fallito!”.

Il ct dell’Argentina rincara la dose

L’Argentina ora affronterà l’Iraq in una gara già da dentro o fuori e da Lione Mascherano, parlando a Tyc Sport, ha fatto ancora riferimento allo scandalo dell’incontro precedente. “Abbiamo trascorso bene queste ore. Ovviamente è stata fatta una brutta figura per tutta la situazione che abbiamo dovuto affrontare ma cercheremo di fare una buona partita e di ottenere il massimo. tre punti che ci danno l’opportunità di continuare nella lotta per la classifica”.

La protesta della federcalcio argentina

Il presidente della Federcalcio argentina (AFA), Claudio Tapia, ha presentato una richiesta formale alla FIFA per ottenere la partita vinta dall’Argentina. Mascherano racconta il suo punto di vista: “Una cosa è la vita istituzionale, un’altra la vita sportiva. Chiaramente quanto accaduto ha creato un precedente pericoloso. Ormai in qualsiasi competizione internazionale, con qualsiasi squadra che vinca si può autorizzare i tifosi a invadere il campo e può passare un’ora e mezza, non si gioca, e gli ultimi quattro o cinque minuti si giocano più tardi. Sarà molto difficile cancellare quel precedente, perché è quello che è successo l’altro giorno. Non so come se la caveranno nelle competizioni future”.

Mascherano e il precedente del Qatar

Tornando al campo a confortare Mascherano il precedente degli scorsi Mondiali quando in Qatar l’Argentina perse la gara inaugurale con l’Arabia per 2-1 e poi si laureò campione del Mondo: “Abbiamo chiaro che dobbiamo vincere entrambe le partite per contare su noi stessi, e questo è chiaro. Potrebbero esserci somiglianze con la Coppa del Mondo ma ehi, l’importante è concentrarsi su quello che possiamo fare davvero, cioè giocare a calcio, farlo nel migliore dei modi, fare una bella partita e ottenere un buon risultato”.