Olimpiadi, Argentina furto negli spogliatoi e follia Var contro il Marocco: la furia di Mascherano

Beffa sul campo, con la rete del pareggio contro il Marocco nel debutto olimpico annullata dal Var dopo un’ora e venti di attesa e furto negli spogliatoi. Giochi da incubo per l'Argentina di Mascherano

Non bastava la beffa sul campo, subita in modo piuttosto opinabile dal Marocco nel debutto olimpico (gol annullato dal Var dopo un’ora e venti di attesa, continue interruzioni per invasioni di campo e nervi a fior di pelle). L’incipit dell’Argentina al torneo olimpico di calcio è stato dei peggiori, e la partita farsa col Marocco è forse solo la minore delle piaghe. Perché già che le cose avessero preso una brutta piega lo si era intuito nei giorni precedenti, quando dallo spogliatoio argentino al campo di allenamento erano spariti oggetti (anche di valore).

La furia di Javier Mascherano

Javier Mascherano, “El Jefe”, tecnico della selezione olimpica Argentina, ha messo in imbarazzo il comitato organizzatore quando davanti le telecamere ha raccontato quanto accaduto nei giorni scorsi nel quartier generale dell’albiceleste.

Ieri alcune persone sono entrate durante i nostri allenamenti nel nostro spogliatoio e sono stati portati via numerosi oggetti di valore. A Thiago Almada mancavano l’orologio e gli anelli, altri hanno subito furti simili. La cosa che fa rabbia è che tutti questo è successo ai Giochi Olimpici, e noi non abbiamo voluto dire nulla. Non intendiamo che ci avvantaggino in alcun modo, ma dopo quanto successo col Marocco vorremmo far sapere a chi di dovere che non accettiamo nemmeno di farci prendere per i fondelli come hanno fatto oggi.

Il Var beffa l’Argentina contro il Marocco

Mascherano c’è andato giù duro, come riportato da TyC Sports, aggiungendo che “gli effetti personali di Almada sono stati sottratti mentre il giocatore faceva la doccia”. La gravità dell’episodio ha finito per mettere in cattiva luce il comitato organizzatore, considerando poi che è avvenuto all’inizio dei giochi, con tutto il carico che ne consegue.

Le falle della sicurezza hanno mostrato lacune evidenti e posto tanti interrogativi, tenuto conto che il via ufficiale dell’Olimpiade è ancora di là a venire. Ma a rendere ancora più caotica la giornata degli argentini ha contribuito l’incredibile epilogo della partita col Marocco:

Per un’ora e 20 minuti in sala Var hanno rivisto una giocata, non so cosa sia successo e non voglio nemmeno saperlo

ha sentenziato Mascherano.

Non credo avesse minimamente senso finire di giocare per soli tre minuti dopo un’ora e mezza. È un casino. La partita è stata sospesa per motivi di sicurezza.

Queste sono le Olimpiadi?

Mascherano in vita sua ne ha viste tante, peraltro partecipando attivamente ai grandi successi del Barcellona di Messi e compagnia cantante. Ma forse quel che sta accadendo a Parigi lo ha sorpreso a tal punto da chiedersi se valesse la pena presentarsi.

Queste sono le Olimpiadi, non sono un torneo di quartiere. Come è possibile che nessuno intervenga quando per ben 7 volte il gioco viene interrotto da invasioni di campo? Non è accettabile a questo livello

ha concluso il tecnico argentino. Per la formazione albiceleste, che in assenza del Brasile è, assieme alla Francia, la candidata d’obbligo per la medaglia d’oro. L’Argentina non avrà più margini di errore nel torneo: sabato contro l’Iraq senza una vittoria il rischio di restare fuori dalla lotta per le medaglie diventerebbe assai concreto. Ma di cattivi pensieri dopo i primi giorni di permanenza parigina se ne sono sommati anche troppi.