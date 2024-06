Volley femminile, sorteggiati i gironi olimpici: sarà Egonu contro Vargas! Italia con Turchia, Olanda e Dominicana

Effettuato a Bangkok il sorteggio dei gironi della prima fase del torneo olimpico di volley femminile. L'Italia ha evitato lo spauracchio Serbia ma sfiderà la Turchia di Vargas e Santarelli

Saranno Turchia, Olanda e Repubblica Dominicana le avversarie dell’Italia di Julio Velasco nel girone della prima fase del torneo olimpico di Parigi 2024. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato nella mattinata italiana a Bangkok, sede della final eight della VNL, che vedrà le azzurre esordire venerdì alle 12 affrontando le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti, già battute pochi giorni fa nella week 3 della rassegna per selezioni nazionali.

Evitata Boskovic, ma che sfida tra Egonu e Vargas!

L’Italia si è presentata al sorteggio dei gironi olimpici come testa di serie assieme a Francia (poiché paese ospitante) e Brasile, attualmente la prima squadra del ranking FIVB (l’Italia, grazie agli ottimi risultati ottenuti nell’attuale VNL, è salita al secondo posto).

Il pericolo maggiore arrivava certo dalla presenza della Serbia in quarta fascia: la formazione balcanica, che in VNL ha fatto riposare buona parte del sestetto titolare (assente ad esempio Tijana Boskovic), è certamente una delle maggiori pretendenti alla medaglia d’oro. Alla fine le serbe sono finite nella pool A assieme a Francia, USA e Cina in quello che si preannuncia come un girone di ferro.

Quello delle azzurre è comunque un girone non semplice: la Turchia di Daniele Santarelli è la squadra campione d’Europa in carica, ha Melissa Vargas che da più parti viene considerata la miglior giocatrice del mondo (comunque in un ipotetico olimpo assieme a Gabi, Boskovic ed Egonu) e appunto il tecnico italiano che, dopo aver vinto tutto con Conegliano, vuol regalarsi un’altra estate indimenticabile. La sfida contro Paola Egonu promette scintille: se Velasco voleva subito un test attendibile, di più non avrebbe potuto chiedere.

Con l’Olanda la rivincita della finale per il bronzo europeo

Un occhio vale la pena però buttarlo anche sulle altre due formazioni inserite nel girone con l’Italia. L’Olanda ad esempio ha battuto nettamente l’Italia nella finale per il bronzo europeo lo scorso settembre, e dunque è avversaria da prendere con le dovute cautele. La Dominicana è certamente l’anello debole del gruppo, peraltro battuta recentemente per 3-0 dalle ragazze di Velasco (senza troppa fatica).

La sensazione è che a giocarsi il primato nella pool C saranno però Italia e Turchia: l’ultimo precedente, vecchio di un mese, ha visto imporsi le italiane per 3-1 grazie a una prova super di Kate Antropova (Egonu era ancora assente, come tutte le giocatrici di Milano e Conegliano, trattandosi di week 1), anche se la ferita ancora fresca è quella relativa al ko. rimediato nella semifinale degli Europei dell’anno passato, quando le turche vinsero in rimonta per 3-2 (con l’Italia in controllo a metà del quarto set, lanciate verso la finalissima).

L’Italia deve sfatare il tabù medaglie (al femminile)

La formula del torneo olimpico, che sarà la stessa anche per la competizione maschile (sorteggio previsto tra una settimana, perché da stasera si comincia con la week 3 che vedrà l’Italia di De Giorgi opposta alla Polonia alle 20,30), prevede che a qualificarsi ai quarti di finale saranno le prime due di ognuno dei tre raggruppamenti più le due migliori seconde.

La fase a eliminazione diretta porterà direttamente alla finali per le medaglie, con le azzurre che sperano di sfatare il tabù che non le ha viste conquistare mai una medaglia olimpica in tutta la storia dei giochi. Prima però Velasco vuol provare a vincere la VNL, trofeo che soltanto una volta è finito nella bacheca della nazionale italiana nell’edizione 2022. La crescita mostrata nelle ultime settimane, e che ha permesso all’Italia di presentarsi anche come testa di serie al sorteggio olimpico, fa ben sperare per quello che è un obiettivo che nessuno vuol dare per scontato. Questo l’esito del sorteggio dei gironi olimpici di Parigi 2024.

Pool A: Francia, USA, Cina, Serbia.

Pool B: Brasile, Polonia, Giappone, Kenya.

Pool C: Italia, Turchia, Olanda, Repubblica Dominicana.