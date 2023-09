Italia-Turchia volley femminile 1 settembre diretta live: Danesi ed Egonu ci regalano il primo set

Ultimo aggiornamento 01-09-2023 17:35

Europei volley femminile, semifinale

Bruxelles, inizio ore 17

Italia 1 25 – – – – Turchia 0 18 – – – –

Le Azzurre sono volate in Belgio: a Bruxelles lo scalpo turco vale la finale dell’Eurovolley femminile che ha regalato, fino a ora, solo emozioni belle. Solo vittorie.

L’Italia di Davide Mazzanti prova a tenere vivo il sogno e non vanificare nulla: contro la Turchia è partita vera, apertissima a ogni scenario, lo suggerisce la fase finale per antonomasia ma lo detta anche la rosa avversaria, di tutto rispetto. Antropova, Egonu e compagne in campo dalle 17.