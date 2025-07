Il dramma di Matteo Materazzi: "Ha la SLA". L'annuncio della moglie Maura, ma è bufera sulla raccolta fondi

Il celebre procuratore, fratello dell'ex calciatore Marco, ha perso l'uso delle gambe e delle braccia. Già messi insieme 21mila euro, ma sul web divampano le polemiche.

L’annuncio è sconvolgente, spiazzante e doloroso: un altro volto noto del mondo del calcio vittima della SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Questa volta, però, non si tratta di un ex calciatore, di un “vecchio” protagonista delle domeniche degli italiani per le sue imprese sul rettangolo verde. Perché Matteo Materazzi, 49 anni, di professione fa il procuratore. Agente FIFA, ha avuto a che fare con centinaia di trattative e trasferimenti nel corso degli anni. Anche se per gli appassionati è e resterà soprattutto il fratello di Marco, ex difensore dell’Inter e della Nazionale azzurra campione del mondo a Berlino nel 2006.

Matteo Materazzi affetto da una rara mutazione di SLA

Matteo ha la SLA, ma non solo: è vittima di una rara mutazione della stessa, come annunciato dalla moglie Maura sul portale ‘GoFundMe’, dove è stata aperta una raccolta fondi per finanziarne le cure. “Sono Maura, la moglie di Matteo un papà di due splendidi ragazzi di 16 e 19 anni. Matteo ha 49 anni e nel settembre 2024 gli è stata diagnosticata una rara mutazione di SLA“: inizia così il lungo messaggio introduttivo della donna. “Matteo è finito in carrozzina perdendo velocemente anche l’uso delle gambe – ha proseguito la moglie. Ad oggi nemmeno le braccia funzionano più, muove solo un pochino le mani. Purtroppo la malattia sta avanzando molto velocemente e ha da poco preso anche la parte respiratoria”.

La raccolta fondi per finanziare le cure negli Stati Uniti

La malattia è progredita con rapidità impressionante nel giro di pochi mesi. La speranza passa attraverso una terapia ASO ad hoc per la mutazione di Matteo. “Abbiamo contattato la Columbia University di NY e il Dott. Shneider, pioniere di questa terapia, ma per creare degli ASO adatti a Matteo e a tutti quelli che hanno la stessa mutazione nella stessa variante, servono 1 milione e mezzo di dollari, che ovviamente non abbiamo”, la precisazione di Maura. Al momento, infatti, sono stati raccolti poco più di 20mila euro. Ne servono molti di più, anche se il mondo di calcio si sta muovendo.

L’appello della moglie e le surreali polemiche sui social

“Solo col vostro aiuto possiamo sperare di raggiungere queste cifre e magari salvare la vita non solo di Matteo, ma di tutti quelli che vivono la sua condizione. Anche la più piccola cifra è importante perché goccia a goccia si fa il mare. Grazie a chi vorrà sostenere la nostra lotta per la vita”, è la conclusione dell’accorato appello di Maura. Tutti commossi? Macché. Sul web, in mezzo a tanti attestati di solidarietà, sono in tanti a commentare con acrimonia la vicenda e soprattutto la richiesta di aiuto: “Ma il fratellino ex calciatore non contribuisce?“. Oppure: “Un esponente del mondo del calcio milionario che chiede ai comuni mortali di finanziarne le cure”.

Matteo Materazzi, il fratello Marco e non solo: famiglia di sportivi

Oltre che agente, Matteo Materazzi è stato per alcune stagioni volto rappresentativo di ‘Quelli che il calcio’, popolare trasmissione Rai dedicata alle domeniche pallonare. E oltre che fratello di Marco, fa parte di una famiglia di sportivi e campioni. Suo padre Beppe è stato allenatore in Serie A, dove ha guidato Pisa, Lazio, Bari, Brescia, Piacenza e Venezia. La sorella Monia è nuora di Tommaso Maestrelli, campione d’Italia nella stagione 1973-74 sempre alla guida della Lazio, e madre dei calciatori Alessio e Andrea, quest’ultimo concorrente di una edizione del Grande Fratello Vip.