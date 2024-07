Parigi, un enorme accampamento militare per la sicurezza dei Giochi

I numeri impressionanti degli addetti alle forze dell'ordine che devono garantire la sicurezza alle Olimpiadi di Parigi 2024

La sicurezza alle Olimpiadi sarà garantita da un ingente dispiego di forze dell’ordine che saranno ospitate in un gigantesco accampamento a Est di Parigi. I militari ospitati in questo campo saranno almeno 4.500. Sono stati costruiti i prefabbricati con letti a castello, qui dove un tempo c’erano le giostre, al campo di Reuilly. Per completare i lavori di quello che viene presentato come il campo militare più grande della Francia continentale dalla Seconda guerra mondiale, ci sono voluti 65 giorni in tutto. In tutto, 18mila militari saranno necessari per garantire la sicurezza a sostegno delle 45mila forze di sicurezza interne, polizia e gendarmeria. Il numero di guardie di sicurezza private necessarie varierà tra i 18mila e i 22mila al giorno. Non un semplice campo tendato, ma una sorta di piccola città: una struttura permanente con Wi-Fi e aria condizionata. Le ampie stanze sono per un massimo di 18 persone, i servizi igienici sono collegati alla rete parigina, ci sono una palestra e tre sale ristoro con birra alla spina ma senza superalcolici o vino. L’ultimo grande campo allestito dalle forze armate francesi negli ultimi anni è stato quello di Gao, in Mali. In pieno deserto, vi sono stati dispiegati fino a 2.000 uomini nell’ambito dell’operazione anti-jihadista Barkhane, prima della loro partenza nel 2022.