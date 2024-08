Luana Alonso allontanata dal Villaggio Olimpico, la nuotatrice del Paraguay creava "ambiente inappropriato". La sua risposta

La nuotatrice del Paraguay diventata celebre già prima dei Giochi Olimpici è al centro di un caso che vede contrapposta Federazione e Comitato Olimpico

Come si può diventare protagonista delle Olimpiadi parigine senza aver conquistato medagli e record è Luana Alonso a dimostracelo. A indicarci la giusta strategia di comunicazione e marketing per ottimzzare dalla prorpia partecipazione, nonostante i risultati in vasca non suggeriscano alcuna deduzione eclatante o clamoroso primato rispetto ai diretti avversari.

Luana Alonso è la più cercata, la più indicata in questi ultimi giorni di Parigi 2024. E ciò nonostante non abbia centrato quegli obiettivi minimi, a livello sportivo sia intenda, perché si ritagli quella casella nella memoria collettiva degli appassionati. Il risvolto del suo addio, già noto, è clamoroso. Notevole. I precedenti non si contano talmente risultano bassi.

Luana Alonso, le Olimpiadi e la decisione di lasciare il nuoto

Nuotatrice paraguyana, Luana nelle settimane che hanno avvicinato gli atleti alle Olimpiadi di Parigi, oltre alle note polemiche sulla Senna e la sua balneabilità, è stata al centro dei social per via di alcuni post con foto che la ritraevano in costume che hanno attirato l’attenzione degli utenti e creato un personaggio. Sì, un personaggi che ha conquistato la sua popolarità attraverso le piattaforme digitali, al di là dei meriti sportivi.

Poi l’arrivo a Parigi con la nazionale di nuoto del Paraguay, che rappresenta e che l’ha iscritta nelle batterie dei 100 metri farfalla che si sono disputate senza raccogliere alcun risultato di rilievo da parte della nuotatrice, tant’è che Luana è stata eliminata in batteria. L’epilogo è stato, però imprevisto.

“Lascio il nuoto per andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la mia carriera scientifica”, ha dichiarato Alonso in una dichiarazione che pare non fosse preparata come ha sottolineato la stessa Federazione. “Non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l’allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo”.

Allontanata dal Villaggio Olimpico

Come previsto, dunque, Alonso ha lasciato il Villaggio Olimpico e il ritiro della sua nazionale, come concordato. Ma a qualche giorno di distanza, Luana sarebbe tornata come raccontato da Larissa Schaerer, ex tennista e capo delegazione del Comitato Olimpico Paraguaiano, che l’ha allontanata non permettendogli di accedere.

“Esco dall’edificio e la incontro. Le dico: ‘Luana, che fai qui?’. Era vestita in borghese. In un’email le avevo scritto che non sarebbe più potuta entrare nel Villaggio Olimpico perché si era ritirata”.

Ulteriori risvolti sono emersi in queste ore, quando la notizia è diventata virale e ha accentrato i media sulla figura di Luana Alonso oltre quanto poteva essere preventivato dalla stessa Federazione.

“La tua presenza sta creando un ambiente inappropriato all’interno del Team Paraguay. Per favore procedi come da istruzioni, non hai trascorso la notte nel Villaggio Olimpico di tua spontanea volontà”.

Alonso ha spiegato di aver portato le cuffie al suo compagno della squadra di nuoto Matheo Mateos. A quel punto la Schaerer le ha ribadito che non poteva più entrare nel Villaggio perché non faceva più parte della delegazione paraguaiana: “Ormai da tempo non soddisfaceva i parametri di un’atleta ad alte prestazioni. Questo ci è stato detto dall’allenatore”.

La reazione sui social della nuotatrice

Quale è stata la reazione della giovane nuotatrice paraguaiana? La sua versione non si è fatta attendere sui social che pure l’hanno resa celebre: in una storia sul proprio account social, nella serata di lunedì 5 agosto, Luana Alonso ha scritto:

“Volevo solo precisare che non mi hanno mai cacciato né espulso da nessuna parte, smettetela di diffondere informazioni false. Non pubblicherò nessun comunicato ma voglio precisare quali menzogne mi hanno investita”.

Una dichiarazione di intenti che per un pubblico che ammonta, ad oggi, a 654mila followers equivale a un annuncio che ha la valenza se non la preponderanza rispetto a qualsiasi nota deciderà o meno di diffondere Alonso. L’unica sicurezza, in questa vicenda da chiarire, è che non si chiuderà con questa storia pubblicata su Instagram.