Olimpiadi, il medagliere storico: dagli Stati Uniti al bronzo di Togo. Mangiarotti e Vezzali, le stelle dell’Italia

Dal 1896 ad Atene a Tokyo 2020, più di un secolo di Giochi Olimpici che hanno accompagnato la storia, tutte le medaglie: gli Stati Uniti sono leader, sesto posto per l’Italia

Una storia lunga oltre un secolo. Dalle Olimpiadi di Atene 1896 è cominciata un percorso lungo, tortuoso e affascinante che arriva fino a Parigi 2024. E’ la storia dei Giochi Olimpici, una storia di sport ma non solo perché racconta anche dei cambiamenti che sono avvenuti in giro per il mondo, a volte anche drammatici e violenti. Ma è soprattutto un racconto di medaglie e di confronti sportivi che mette di fronte giganti come Stati Uniti e Cina a piccole nazioni che reclamano il loro posto nel mondo.

Stati Uniti leader, le due “Germania” e la sorpresa Ungheria

Non c’è bisogno di andare a ricercare molti dati per sapere che la storia delle Olimpiadi ha forti connotati a stelle e strisce. Gli Stati Uniti hanno messo da sempre le loro mani sul mondo dello sport e il medagliere storico non fa che confermarlo. La nazionale USA è al primo posto in fuga solitaria con 2636 medaglie conquistate (1062 d’oro, 835 d’argento e 739). Al secondo posto c’è la grande rivale, l’Unione Sovietica a quota 1010 a cui si possono aggiungere o meno anche le medaglie conquistate dalla sola Russia (461) e le 112 della Comunità degli Stati Indipendenti. I problemi di calcolo aumentano quando si parla di Germania, c’è chi va di somma e c’è chi preferisce inserire le varie diciture del Secondo Dopoguerra (Germania con 653 medaglie, Germania Est con 409 medaglie, Germania Ovest con 204 medaglie). Nel medagliere spunta a sorpresa anche l’Ungheria, nazione piccola ma capace di portare a casa 511 podi.

Dalle prima alle ultime: in fondo al medagliere storico e in posizione 145 troviamo Burkina Faso, Guyana, Togo, Barbados, Gibuti, Eritrea e Iraq tutte con un singolo bronzo conquistato ma che pesa comunque moltissimo.

Italia al sesto posto

L’Italia in questa classifica si piazza in una posizione molto positiva: al sesto posto. La storia azzurra racconta di 617 medaglie frutto di 216 ori, 188 argenti e 213 bronzi. L’Italia non prende parte ai Giochi del 1896 ma a Parigi 4 anni più tardi comincia subito a muovere il suo medagliere grazie a Gian Giorgio Trissino che nell’equitazione conquista un argento nel salto in lungo (prima medaglia italiana alle Olimpiadi) e poi qualche giorno dopo porta a casa anche la prima medaglia d’oro con il salto in lungo.

Oro Argento Bronzo Tot. 1 Stati Uniti 1062 835 739 2636 2 Unione Sovietica 395 319 296 1010 3 Gran Bretagna 286 316 310 912 4 Cina 265 194 172 631 5 Francia 221 253 270 744 6 Italia 216 188 213 617 7 Germania 202 203 248 653 8 Ungheria 181 155 175 511 9 Giappone 169 148 180 497 10 Australia 163 171 208 542 11 Germania Est 153 129 127 409 12 Russia 152 145 164 461 13 Svezia 148 175 180 503 14 Finlandia 101 84 120 305 15 Corea del Sud 96 89 99 284 16 Paesi Bassi 95 104 121 320 17 Romania 90 98 121 309 18 Cuba 84 72 78 234 19 Canada 70 108 146 324 20 Polonia 70 90 136 296

Italia: le discipline più “preziose”

Lo sport che ha portato più medaglie all’Italia? Anche in questo caso la risposta è piuttosto facile per gli appassionati di Olimpiadi: la scherma. La storia olimpica italiana racconta di 130 medaglie conquistate (49 oro, 46 argento e 35 bronzo). Al secondo posto c’è l’atletica con 65 medaglie, al terzo il pugilato con 48 con il ciclismo su pista che prova a fare capolino tra le migliore con le sue 39 medaglie di cui però 23 d’oro. Al fondo della classifica troviamo il beach volley con una medaglia di bronzo e il tennis con lo steso bottino.

Mangiarotti e Vezzali: i due leader azzurri

Non è un segreto dunque che a comandare la classifica dei migliori italiani alle Olimpiadi ci siano Edoardo Mangiarotti tra gli uomini con lo schermidore capace di conquistare 13 medaglie (6 ori, 5 argenti e 2 bronzi) e con Valentina Vezzali tra le donne grazie alle sue 9 medaglie (6 ori, 1 argento e tre bronzi). Nei migliori atleti italiani la presenza della scherma è fortissima con Gaudini (9 medaglie), Trillini (8 medaglie), Marzi (7) ma ci sono anche Raimondo e Piero d’Inzeo (con 6 medaglie a testa nell’equitazione).