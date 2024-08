Parigi 2024, Settebello: primo stop con la Grecia, rischio Ungheria o la bestia nera Serbia nei quarti

L’Italia tira male e perde 9-8 con gli ellenici, che soffiano il primo posto del girone agli azzurri: Croazia-Usa deciderà l’avversario dei quarti, possibile la sfida con gli slavi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Primo stop per il Settebello alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italia della pallanuoto incappa in una giornata no al tiro e cade per 9-8 contro la Grecia, che gli soffia momentaneamente il primato del girone A: il piazzamento finale sarà deciso da Croazia-Usa delle 18:30. Nei quarti c’è il rischio di incontrare l’Ungheria o la bestia nera Serbia.

Parigi 2024: Settebello, con la Grecia la prima sconfitta

Dopo 4 vittorie, una delle quali ai rigori, il Settebello incassa la prima sconfitta nel torneo di pallanuoto delle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri cedono di misura (9-8) alla Grecia in una gara tiratissima ed estenuante sul piano atletico, con contatti anche molto duri permessi dagli arbitri (l’olandese Zwart e il cinese Zhang Liang): l’Italia insegue gli ellenici in una gara punto a punto, conferma la solidità della propria difesa (la Grecia resta senza gol per 10’, tra fine secondo quarto e inizio dell’ultimo) ma paga la stanchezza della battaglia al tiro.

Appena il 22% di realizzazione (8/36), il dato più basso del torneo, con le bocche da fuoco Di Fulvio, Fondelli e Di Somma che mettono insieme un significativo 0/15. Brillano ancora il secondo portiere Nicosia (imbattuto nel 3° quarto con 7 parate su 7 tiri), il centroboa Bruni e il 20enne Condemi, entrambi autori di una tripletta. Nel finale il Settebello sfiora comunque il pari, con i tiri di Di Fulvio e Iocchi Gratta parati dal portiere greco Zerdevas (14 parate).

Parigi 2024: Settebello perde il primato nel girone, rischio Serbia ai quarti

Con questo k.o. il Settebello perde la leadership del girone A in favore della Grecia, che ha 11 punti come gli azzurri ma ha vinto lo scontro diretto. In teoria la Croazia, a quota 9, potrebbe superare entrambe battendo gli Usa: in caso di successo ai rigori dei Barakuda, con tre squadre a 11 punti, il Settebello tornerebbe primo per la differenza reti nella classifica avulsa, con Croazia 2a e Grecia 3a.

Comunque vada a finire, ai quarti del 7 agosto ci sarà da soffrire. Se 3a, l’Italia affronterà l’Australia rivelazione del torneo (ha battuto Ungheria, Serbia e Francia nel girone B); se 2a l’Ungheria campione d’Europa; se 1a la Serbia, squadra assai lontana per rendimento da quella campione nelle ultime due edizioni, ma per tradizione vera bestia nera dell’Italia ai Giochi: sia a Rio 2016 (in semifinale) che a Tokyo 2020 (ai quarti), gli azzurri vennero eliminati dagli slavi.

Parigi 2024 – Torneo maschile – Quarti di finale (7 agosto, orari da confermare)

1 a GIRONE A (attualmente GRECIA)-SERBIA (ore 14)

(ore 14) 2 a GIRONE A (attualmente ITALIA)-UNGHERIA (ore 15:35)

(ore 15:35) 3 a GIRONE A (attualmente CROAZIA)-AUSTRALIA (ore 19)

(ore 19) 4a GIRONE A (attualmente STATI UNITI)-SPAGNA (ore 20:35)

Parigi 2024: Setterosa, domani i quarti contro l’Olanda

Domani è invece il giorno dei quarti di finale per il Setterosa, che dopo la rocambolesca qualificazione ottenuta nella fase a gironi – il “biscotto” tra Francia e Grecia non s’è realizzato solo perché le elleniche si sono rifiutate di segnare il gol del +8 nello scontro diretto di ieri sera, salvando le azzurre ed eliminando le transalpine per scegliersi l’Australia come avversaria nei quarti – se la vedrà con l’Olanda campione d’Europa (ore 15:30).

Una nazionale che l’Italia femminile di pallanuoto ha incontrato ripetutamente negli ultimi anni: le Oranje hanno battuto il Setterosa di Carlo Silipo nella finale per il 3° posto ai Mondiali di Budapest 2022, nella semifinale di Fukuoka 2023 e in quella europea di Eindhoven a gennaio, mentre le azzurre si sono imposte nella finalina per il bronzo agli Europei di Spalato 2022. Si tratta di un ostacolo enorme per il Setterosa: superarlo, però, significa arrivare a un passo dalla medaglia.