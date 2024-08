Parigi 2024: Settebello già ai quarti, la riserva Nicosia eroe ai rigori col Montenegro

L’Italia non riesce a scrollarsi di dosso gli slavi in una gara dal ritmo indiavolato e con qualche imprecisione al tiro: la vittoria arriva dai 5 metri e vale la qualificazione anticipata

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Settebello batte il Montenegro ai rigori (11-9) e alla 3a giornata della fase a gironi del torneo maschile di pallanuoto delle Olimpiadi di Parigi 2024 può già festeggiare la qualificazione ai quarti di finale: i tempi regolamentari, dal ritmo indiavolato, finiscono 8-8, poi dai 5 metri decisivo il portiere di riserva Gianmarco Nicosia.

Parigi 2024, pallanuoto: Settebello qualificato in anticipo ai quarti

Ancora una vittoria per il Settebello alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo i brillanti successi su Stati Uniti e Croazia l’Italia di pallanuoto supera anche il Montenegro, anche se deve ricorrere ai tiri di rigore: 8-8 il punteggio dei 32’ regolamentari, 11-9 quello finale che assegna 2 punti agli azzurri e 1 agli sconfitti. Il Settebello sale così a quota 8 punti nel girone A: raggiunge in vetta e non scavalca la Grecia, ma è certo di essere nelle prime 4 e quindi di qualificarsi ai quarti di finale del torneo olimpico.

Parigi 2024: Settebello meno lucido contro il Montenegro

Dopo le precedenti due battaglie al Centre Aquatique, non poteva esserci avversario peggiore del Montenegro per il Settebello: gli Ajkule hanno forse meno talento puro delle altre squadre slave, ma stessa fisicità e soprattutto nuotano molto di più. L’intensità di gara è eccezionale, l’Italia tiene bene la difesa in parità numerica e manovra con intelligenza in attacco, ma paga dazio in termini di lucidità su uomo in più (3/12 il dato finale) e uomo in meno (6/13). Ciononostante gli azzurri conducono per quasi tutto l’incontro, senza però trovare mai il doppio vantaggio: l’occasione migliore a 3’ dalla fine, quando sull’8-7 il capitano Francesco Di Fulvio si fa parare un rigore dal portiere montenegrino Dejan Lazovic, il migliore dei suoi.

Parigi 2024: Settebello, la riserva Nicosia decisiva ai rigori

A 2’34’’ dalla sirena l’ex Ortigia Stefan Vidovic pareggia per il Montenegro battendo Gimbo Nicosia, portiere di riserva spedito in acqua da Campagna a metà gara per il titolare Marco Del Lungo nel tentativo di dare la scossa alla squadra. Il 13esimo si riscatterà nella sequenza dei rigori finali: due parate (su Mrsic e Djurjdic, suo compagno nel Savona) e Popadic indotto all’errore sulla traversa. La trasformazione finale è del 20enne Francesco Condemi: finisce 11-9 per gli azzurri, che sabato sera torneranno in vasca contro la Romania (ore 21:05), sulla carta l’avversario più morbido del girone A.

Parigi 2024: Setterosa, domani l’ultima spiaggia contro la Grecia

Domani spazio dedicato al torneo femminile di pallanuoto di Parigi 2024, col Setterosa che si giocherà il tutto per tutto contro la Grecia, anch’essa a zero punti con 2 gare giocate nel girone B: le azzurre del c.t. Carlo Silipo sono obbligate a vincere per sperare ancora nella qualificazione ai quarti di finale.