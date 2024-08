Parigi 2024, ciclismo su pista femminile: Guazzini e Consoni oro nella madison

Prestazione incredibile delle due azzurre che regalano l’undicesimo oro alla spedizione italiana: seconda la Gran Bretagna, terzi i Paesi Bassi

L’Italia conquista l’undicesima medaglia dell’oro di Parigi 2024 nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista con Chiara Consonni e Vittoria Guazzini. La spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi, con la vittoria dell’oro nella Madison di ciclismo femminile ha raggiunto il bottino di 11 medaglie più preziose superando il già eccellente risultato ottenuto nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 disputate tre anni fa.

Trionfo azzurro nella madison

Il trionfo azzurro del Velodromo di Saint-Quentin-En-Yvelines è stato possibile grazie ai 37 punti conquistati davanti alla Gran Bretagna (31 punti con Neah Evans ed Elinor Barker) ed ai Paesi Bassi (28 punti con Lisa van Belle e Maike van der Duin). E mentre l’Italia supera gli ori di Tokyo (dove si fermò a 10), il conto generale recita 33 medaglie, considerando oggi anche i bronzi di Pizzolato nel sollevamento pesi e Sofia Raffaeli nell’all around di ritmica. Le azzurre sono nuove campionesse olimpiche della specialità grazie a una corsa perfetta, di una straordinaria intelligenza tecnica, che le ha consentito di conquistare un giro nel finale (20 punti) e ben 17 punti negli sprint.

Consonni-Guazzini, lacrime di gioia

Lacrime di gioia per Chiara e Vittoria: «Fenomenale davvero – dice Consonni a RaiSport -, nell’ultima parte di gara Vittoria ha colmato anche delle mie carenze. E’ stata una madison un po’ improvvisata, ma grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato e ora abbiamo qualcosa più grande di noi». «Non è vero, lei aveva una gamba dalle Madonna…- dice Guazzini della compagna -, ho detto ‘o la va o la spacca’. E abbiamo vinto l’Olimpiade! Stavolta col cuore più che con le gambe. Siamo cresciute insieme, se ce l’avessero detto non ci avremmo creduto».

La carriera di Chiara Consonni

Chiara Consonni è la sorella di Simone, campione olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo. Il suo amore per la bicicletta nasce proprio per via della voglia d’imitare il fratello maggiore. In breve tempo si afferma come una delle velociste più promettenti del panorama internazionale. Si dedica sia alla strada sia alla pista. Proprio su quest’ultima, tra il 2021 e il 2022, riesce a mettersi al collo rispettivamente l’argento e l’oro mondiali nell’inseguimento a squadre. È laureata in Economia.

La carriera di Vittoria Guazzini

Vittoria Guazzini invece inizia a correre per il Velo Club di Seano, frazione adiacente alla sua Poggio a Caiano, in Toscana. Sin dalle categorie giovanili si divide tra strada e pista, cogliendo numerosi successi internazionali in entrambe le specialità. A soli 17 anni si merita la chiamata nella Nazionale assoluta e nella sua carriera in maglia azzurra spiccano un oro mondiale nell’inseguimento a squadre e due titoli europei (madison e inseguimento a squadre). Nel settembre del 2022, inoltre, risponde presente a Wollongong, diventando la prima campionessa del mondo U23 a cronometro della storia. Diplomata al liceo scientifico, in futuro non nasconde il proprio desiderio di riprendere gli studi.