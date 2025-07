Europei femminili: finale Spagna-Inghilterra, iberiche per la storia, l’Italia vuole vendetta, orario e dove vederla in tv

La Spagna va a caccia del titolo contro l’Inghilterra nella finale di Euro 2025. L’Italia osserva con amarezza, dopo la beffa in semifinale

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Sarà Spagna-Inghilterra la finale degli Europei femminili 2025, in programma oggi, sabato 27 luglio, alle ore 18. Un ultimo atto che promette spettacolo, tra due squadre ricche di talento, protagoniste di un percorso solido e ambizioso. La Spagna sogna un trionfo storico, mentre l’Inghilterra difende il titolo conquistato nel 2022. In Italia, c’è anche chi seguirà con un pizzico di rabbia per come sono andate le semifinali.

La Spagna vuole entrare nella leggenda

La nazionale di Montse Tomé, campione del mondo in carica, sogna il primo trionfo europeo della sua storia. Dopo un percorso netto e una semifinale dominata, la Spagna si presenta alla finale con l’entusiasmo di chi ha fame. Il gruppo è unito, tecnico e maturo, guidato dalle giocate di Bonmatí e Paralluelo. Il traguardo è vicino, ma resta l’ostacolo più duro: l’Inghilterra campione in carica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inghilterra a caccia del bis

Le Lionesses arrivano alla finale da campionesse in carica, forti di una tradizione recente che le ha viste crescere fino a diventare una potenza del calcio femminile europeo. Dopo il trionfo del 2022, l’obiettivo è scrivere la doppietta e confermare il proprio dominio. La squadra di Wiegman è solida, cinica, e abituata a gestire la pressione nei grandi eventi. In semifinale ha eliminato l’Italia, che urla ancora allo scandalo e chiede vendetta.

Spagna-Inghilterra: le probabili formazioni

Inghilterra (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Ct: Wiegman.

Spagna (4-3-3): Cata Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga; Bonmatí, Patri, Alexia; Mariona Caldentey, Pina, Esther González. Ct: Tomé.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento da rendimenti praticamente opposti. La Spagna ha sempre e solo vinto (5 su 5), divertendosi e divertendo con 17 gol segnati e appena 3 subiti. L’Inghilterra, invece, ha faticato molto di più rischiando più volte l’eliminazione. Ha fatto discutere la designazione arbitrale per la finale. Ma le due squadre riusciranno comunque a schierare tutte le loro migliori giocatrici.

Dove vedere la finale in TV e in streaming

La finalissima si gioca oggi, 27 luglio, con fischio d’inizio alle 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD, e in streaming gratuito su Rai Play.