Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 27 luglio 2025: Gp Belgio F1, finale Europei donne e Tour

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV: calcio, ciclismo, tennis, motociclismo e altro ancora.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oggi la programmazione sportiva propone un’offerta molto varia e ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di automobilismo, calcio, ciclismo, motociclismo, nuoto, pallavolo femminile e tennis. Il calcio vede in evidenza amichevoli e competizioni internazionali, tra cui la Primera División Argentina e gli Europei di calcio femminile. Il ciclismo è protagonista con la ventesima tappa del Tour de France, con dirette su Rai 2 ed Eurosport. Numerosi appuntamenti anche per il motociclismo con il GP di Superbike che si disputa sul circuito di Balaton Park. Per gli amanti del nuoto, iniziano i Mondiali a Singapore, con semifinali e finali. Nel tennis spiccano le finali del WTA Palermo Ladies Open e i tornei ATP e WTA in Nord America. Speciale attenzione anche al pallavolo femminile, con match della Nations League trasmessi da Dazn. Infine, gli appassionati di automobilismo potranno seguire il Gran Premio del Belgio di Formula 1, in onda sui canali Sky Sport. L’offerta è, dunque, molto ampia e interamente fruibile su diverse piattaforme, sia pay che free.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Automobilismo

15.00 Formula 1: GP Belgio – Spa-Francorchamps (Sky Sport F1, Sky Sport 1)

Calcio

01.30 Primera División Argentina: River Plate-San Lorenzo (Sportitalia)

Primera División Argentina: River Plate-San Lorenzo (Sportitalia) 16.00 Amichevole: Spezia-Lecce (Sportitalia)

Amichevole: Spezia-Lecce (Sportitalia) 18.00 Calcio femminile – Europei Svizzera 2025: Inghilterra-Spagna (Rai Sport)

Calcio femminile – Europei Svizzera 2025: Inghilterra-Spagna (Rai Sport) 20.00 Como Cup: Como-Ajax (Sky Sport Calcio)

Como Cup: Como-Ajax (Sky Sport Calcio) 21.00 Primera División Argentina: Gimnasia La Plata-Independiente (Sportitalia)

Ciclismo

15.45 Tour de France: 21a tappa Mantes la Ville-Parigi (Champs Elysées) (Eurosport)

Tour de France: 21a tappa Mantes la Ville-Parigi (Champs Elysées) (Eurosport) 17.40 Tour de France: 21a tappa Mantes la Ville-Parigi (Champs Elysées) (Rai 2)

Tour de France: 21a tappa Mantes la Ville-Parigi (Champs Elysées) (Rai 2) 13.00 Ciclismo Femminile – Tour de France (Eurosport)

Motociclismo

11.00 Superbike: GP Ungheria – Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1)

Superbike: GP Ungheria – Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1) 14.00 Superbike: GP Ungheria – Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP)

Superbike: GP Ungheria – Balaton Park Circuit (Sky Sport MotoGP) 14.00 Superbike: GP Ungheria – Balaton Park Circuit (TV8)

Nuoto

13.00 Mondiali Singapore 2025 – 1a giornata (Semifinali e Finali) (Rai Sport, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, Sky Sport Mix)

Mondiali Singapore 2025 – 1a giornata (Semifinali e Finali) (Rai Sport, Sky Sport Arena, Sky Sport 1, Sky Sport Mix) 13.30 Mondiali Singapore 2025 – 1a giornata (Semifinali e Finali) (Rai 2)

Pallavolo Femminile

16.00 Nations League (Dazn)

Nations League (Dazn) 20.00 Nations League (Dazn)

Tennis

17.00 ATP & WTA Montreal & Toronto – 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max)

ATP & WTA Montreal & Toronto – 1a giornata (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) 20.30 WTA Palermo Ladies Open – Finale (Rai Sport)

WTA Palermo Ladies Open – Finale (Rai Sport) 20.30 WTA 500 Washington – Finale (Sky Sport 1)

WTA 500 Washington – Finale (Sky Sport 1) 23.00 ATP 500 Washington – Finale (Sky Sport 1)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp