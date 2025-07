F1 Gp Belgio griglia di partenza: Norris e Piastri in prima fila, poi Leclerc e Verstappen. Hamilton flop bis 16°

La griglia di partenza del Gran Premio del Belgio a Spa con Norris in pole davanti a Piastri, Leclerc, Verstappen. Altro disastro di Hamlton e Antonelli

C’è sempre una McLaren ma è quella di Lando Norris che partirà davanti a tutti in pole position nel Gran Premio del Belgio 2025, tredicesima prova del Mondiale di F1. L’inglese ha beffato Oscar Piastri. Terzo un ottimo Charles Leclerc con la Ferrari meglio della Red Bull di Max Verstappen. Terza fila per Albon e Russell, si rivede davanti Tsunoda, in top ten Hadjar, Lawson e Bortoleto. Secondo disastro in due giorni per Lewis Hamilton fuori in Q1, come pure Antonelli: partiranno rispettivamente 16° e 18°.

La griglia di partenza della Sprint del GP del Belgio

1ª fila 1. Lando Norris 1:40.562

McLaren 2. Oscar Piastri 1:40.647

McLaren 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:40.900

Ferrari 4. Max Verstappen 1:40.903

Red Bull 3ª fila 5. Alexander Albon 1:41.201

Williams 6. George Russell 1:41.260

Mercedes 4ª fila 7. Yuki Tsunoda 1:41.284

Red Bull 8. Isack Hadjar 1:41.310

Racing Bulls 5ª fila 9. Liam Lawson 1:41.328

Racing Bulls 10. Gabriel Bortoleto 1:42.387

Kick Sauber 6ª fila 11. Esteban Ocon 1:41.525

Haas 12. Oliver Bearman 1:41.617

Haas 7ª fila 13. Pierre Gasly 1:41.633

Alpine 14. Nico Hülkenberg 1:41.707

Kick Sauber 8ª fila 15. Carlos Sainz 1:41.758

Williams 16. Lewis Hamilton 1:41.939

Ferrari 9ª fila 17. Franco Colapinto 1:42.022

Alpine 18. Kimi Antonelli 1:42.139

Mercedes 10ª fila 19. Fernando Alonso 1:42.385

Aston Martin 20. Lance Stroll 1:42.502

Aston Martin