Parigi 2024: Setterosa, storica sconfitta con la Francia. Settebello, domani il replay della finale mondiale

All’esordio nel torneo olimpico l’Italia femminile fallisce 4 rigori e incassa la prima sconfitta di sempre contro la Bleus (9-8). Alle 12:05 gli azzurri sfidano la Croazia

Iniziano come peggio non potrebbero le Olimpiadi del Setterosa, che incassano la prima sconfitta della loro storia contro la Francia (9-8) e vedono complicarsi il cammino per i quarti di finale nel torneo femminile di pallanuoto. Domani, intanto, la 2a giornata del torneo maschile: il Settebello sfida la Croazia contro cui ha perso ai rigori la finale dei Mondiali di Doha dello scorso febbraio.

Parigi 2024, pallanuoto: Setterosa, storica sconfitta con la Francia

Il Setterosa cade nella trappola del Centre Aquatique: di nuovo alle Olimpiadi dopo 8 anni, l’Italia femminile di pallanuoto cede per 9-8 alla Francia, che mai prima di oggi era riuscita a battere le azzurre in una partita ufficiale. È un k.o. pesantissimo: nel girone a 5 si qualificano ai quarti le prime 4, il che vuol dire che la Nazionale del c.t. Carlo Silipo dovrà battere almeno due tra Stati Uniti, Grecia e Spagna – tutte squadre superiori alla Francia – per centrare la qualificazione.

Parigi 2024: Setterosa sprecone, 4 rigori falliti contro la Francia

La Francia aveva esordito nel torneo con la sconfitta contro la Spagna di sabato, alla 1a giornata, turno in cui invece il Setterosa aveva riposato: aver già rotto il ghiaccio ha aiutato le Bleus, squadra composta da 13 debuttanti olimpiche, in netta crescita da quando sulla loro panchina siede il greco Theo Lorantos. L’Italia, invece, ha patito la prima volta di 11 delle sue 13 giocatrici: le azzurre hanno mostrato una buon difesa come collettivo, commettendo però singoli ma pesanti errori individuali. E, soprattutto, hanno sprecato troppo, fallendo addirittura 4 rigori su 5 conquistati, con 2 errori di Claudia Marletta e 2 di Roberta Bianconi, la più esperta del gruppo. Avanti 6-4 a metà gara, l’Italia ha chiuso sul 7-6 all’ultimo intervallo, per poi subire un parziale di 3-0 nell’ultimo quarto. Bianconi ha poi accorciato a 90’’ dalla sirena (9-8), la capitana Palmieri ha mancato il gol del pari stampando sulla traversa la deviazione volante nell’ultima superiorità della gara.

Parigi 2024, il Settebello contro la Croazia nel replay della finale mondiale

“Non c’è nessun torneo al mondo più duro di questa Olimpiade: quattro partite in una settimana non si giocano in nessuna competizione”. Così Sandro Campagna, c.t. del Settebello, dopo la vittoria di ieri sugli Stati Uniti nella gara di esordio a Parigi 2024. Un attimo dopo il fischio finale, Campagna già pensava al prossimo match: domani, ore 12:05, c’è la Croazia che ha debuttato battendo non senza qualche difficoltà il Montenegro (11-8).

Nel girone A del torneo maschile c’è un’altra potenza come la Grecia, ma il replay della finale dei Mondiali di Doha di febbraio, vinta dai Barakuda di Ivica Tucak ai rigori contro gli azzurri (15-13), potrebbe valere il primato del raggruppamento, un traguardo fondamentale per provare a evitare nei quarti Spagna e Ungheria, ovvero le potenziali vincitrici del gruppo B. Il Settebello, già ottimo ieri in difesa, deve alzare l’asticella in attacco contro la Croazia, squadra solida e cinica, che ha nell’uomo in meno e nel portiere Marko Bijac – da anni considerato il migliore al mondo – il suo punto di forza.