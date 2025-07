Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma di oggi 23 luglio 2025, Italia stratosferica ma 5°, Piccioli 6°, amarezza Settebello

Le gare di oggi ai Mondiali in corso: a Singapore vedremo in vasca la pallanuoto femminile, nuoto artistico con il duo femminile e misto: attesa per il nostro bronzo

Con la giornata di oggi, mercoledì 23 luglio, il programma ci regala le finali per il 1°, per il 3°, per il 5° e per il 7° posto del torneo di pallanuoto femminile, e la finale del duo tecnico misto ed i preliminari del duo libero femminile del nuoto artistico..

L’Italia aspetta con ansia la pallanuoto femminile il Setterosa chiamato a difendere almeno il 7° posto contro il Giappone. Nel nuoto artistico Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nella finale del duo tecnico misto, ed Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero nei preliminari del duo libero femminile.

Mondiali Singapore, che cosa c’è il 23 luglio

Tra il 16 e il 20 di luglio, infatti, sono state programmate le gare clou sulla spiaggia di Palawan dell’isola di Sentosa, che hanno segnato per l’Italia un numero importante di medaglie record, firmate da Gregorio Paltrinieri e da Ginevra Taddeucci.

Oggi attesa per il bronzo Filippo Pelati che, a soli 18 anni, ha realizzato un obiettivo che ha smosso testa e cuore e segnato un ulteriore di avanzamento culturale e sportivo.

Con avvio nel cuore della notte italiana, il sogno azzurro si concentra sulle qualità dei nostri nel nuoto artistico e una piccola speranza di riscatto per le azzurre della pallanuoto.

UPDATE risultati live: bene Piccoli-Ruggiero, attesa per Filippo

Piccoli e Ruggiero infatti hanno espresso in acqua una routine da 57.6000 come grado di difficoltà: 121.1500 nell’impressione artistica e 145.8071 nell’esecuzione. Un totale di 266.9571 punti che ha permesso alle azzurre di chiudere in terza posizione, davanti a coppie come quella giapponese Uta Kobayashi/Tomoka Sato e alla coppia cinese Lin Yanhan/Lin Yanjun (sesto punteggio di 251.8706).

Finale raggiunta e grande attesa per Setterosa e gli altri azzurri del nuoto artistico in gara oggi.

Le Azzurre oggi

Il calendario commentato

La pallanuoto, come anticipato a più riprese, in vasca in occasione di questi Mondiali andrà in scena dall’11 al 24 luglio mentre il nuoto artistico è previsto dal 18 al 25 luglio, i tuffi dalle grandi altezze terranno banco dal 24 al 27 luglio, con l’avvio dei tuffi dal 26 luglio e conclusione il 3 agosto. Il nuoto è in calendario, a chiusura di questa edizione, dal 27 luglio al 3 agosto.

Mercoledì 23 luglio, il programma

Di seguito elenchiamo le partite previste, che riguardano il torneo di pallanuoto, il nuoto artistico a due femminile e misto:

04.02 NUOTO ARTISTICO – Duo libero femminile, preliminari ( Enrica PICCOLI/Lucrezia RUGGIERO )

) 10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 7° posto, Giappone- Italia

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 3° posto, Stati Uniti-Spagna

1 3.32 NUOTO ARTISTICO – Duo tecnico misto, finale ( Filippo PELATI/Lucrezia RUGGIERO )

( ) 14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 5° posto, Australia-Paesi Bassi

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 1° posto, Grecia-Ungheria

Dove vedere in tv e streaming i Mondiali di nuoto

