Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma di oggi 21 luglio 2025

Le gare di oggi ai Mondiali in corso: a Singapore vedremo in vasca la pallanuoto, nuoto artistico che entra nel vivo

Oggi lunedì 21 luglio occhi puntati il programma prevede sulle semifinali per il 1° e per il 5° posto e le finali per il 9° e per l’11° posto del torneo di pallanuoto femminile, ed i preliminari del tecnico a squadre open e le finali del solo libero maschile e del duo tecnico femminile del nuoto artistico.

Mondiali Singapore, che cosa c’è il 21 luglio

Tra il 16 e il 20 di luglio, infatti, sono previste le gare clou sulla spiaggia di Palawan dell’isola di Sentosa, in cui si terranno le gare di nuoto in acque libere che ha visto assegnare all’Italia medaglie record, firmate da Gregorio Paltrinieri e da Ginevra Taddeucci.

La pallanuoto, come anticipato a più riprese, in vasca in occasione di questi Mondiali andrà in scena dall’11 al 24 luglio mentre il nuoto artistico è previsto dal 18 al 25 luglio, i tuffi dalle grandi altezze terranno banco dal 24 al 27 luglio, con l’avvio dei tuffi dal 26 luglio e conclusione il 3 agosto. Il nuoto è in calendario, a chiusura di questa edizione, dal 27 luglio al 3 agosto.

L’Italia vedrà scendere in acqua il Setterosa nelle semifinali per il 5° posto contro i Paesi Bassi, e nel nuoto artistico Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice nei preliminari del tecnico a squadre, Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile, e Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli nella finale del del duo tecnico femminile.

Lunedì 21 luglio

Di seguito elenchiamo le partite previste, che riguardano il torneo di pallanuoto, la staffetta e il nuoto artistico:

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 11° posto Francia-Gran Bretagna

04.02 NUOTO ARTISTICO – Preliminari tecnico a squadre open ( Italia )

) 04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 9° posto Cina-Nuova Zelanda

8.02 NUOTO ARTISTICO – Finale solo libero maschile (Filippo Pelati)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto Australia-Giappone

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali Grecia-Stati Uniti

12.32 NUOTO ARTISTICO – Finale duo tecnico femminile ( Lucrezia Ruggiero/Enrica Piccoli )

( ) 14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto Italia -Paesi Bassi

-Paesi Bassi 15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali Ungheria-Spagna

Dove vedere in tv e streaming i Mondiali di nuoto

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW. Riassumendo, l’offerta tv e delle piattaforme digitali dovrebbe corrispondere: