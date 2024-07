Parigi 2024, rivincita del Settebello: Croazia dominata da Di Fulvio e Del Lungo, quarti a un passo

Entusiasmante vittoria dell’Italia di Campagna che vince per 14-11 vendicando il k.o. ai rigori nella finale mondiale di Doha: il capitano e il portiere grandi protagonisti

Il Settebello si prende la rivincita sulla Croazia, che l’aveva battuto ai rigori nella finale dei Mondiali di Doha a febbraio, e si impone per 14-11 nella 2a giornata del torneo olimpico di pallanuoto di Parigi 2024, avvicinando la qualificazione ai quarti dell’Olimpiade: il capitano Di Fulvio e il portiere Del Lungo i grandi protagonisti in vasca.

Parigi 2024, pallanuoto: il Settebello si vendica con la Croazia

Collettivo, individualità, grande difesa e anche un po’ di sano spettacolo: c’è proprio tutto nel 14-11 con cui il Settebello affonda la Croazia nella 2a giornata del torneo di pallanuoto di Parigi 2024, vendicando la sconfitta ai rigori incassata contro i Barakuda nella finale dei Mondiali di Doha dello scorso febbraio. La vittoria permette agli azzurri di compiere un netto balzo verso la qualificazione ai quarti di finale: l’Italia è a punteggio pieno, l’obiettivo minimo è il 4° posto nel girone A e dunque con un altro successo – Montenegro, Romania e Grecia i prossimi avversari – gli azzurri sarebbero certi del passaggio del turno. Ma piegare i croati significa anche poter ambire alla vittoria del gruppo e, soprattutto, avere tutte le carte in regola per puntare all’oro olimpico.

Parigi 2024, pallanuoto: Di Fulvio e Del Lungo trascinano il Settebello

In una partita estremamente fisica e che vede la Croazia conquistare falli su falli con i possenti centroboa Loncar e Vrlic – ben 20 le espulsioni contro il Settebello, 12 quelle a favore – l’Italia sfodera un uomo in meno strepitoso (5/15 il dato su uomo in più dei croati al 24’, 7/19 al fischio finale) e un uomo in più positivo (8/12), ma soprattutto una tenuta mentale eccezionale. Il Settebello tiene testa alla Croazia nella prima metà della gara, quella più complicata, poi scappa via nel terzo quarto: la miccia che accende gli azzurri è il rigore parato da Del Lungo a Marinic-Kragic sul 6-5 per i Barakuda.

Segue un parziale di 4-0 dell’Italia, con doppietta di capitan Di Fulvio (top scorer del match con 4 gol): la Croazia resta 8’ senza segnare. Avanti 9-6 e poi 12-9 a fine terzo quarto, il Settebello dà la spallata definitiva in apertura di ultimo quarto, volando addirittura sul +5 (14-9) prima di chiudere sul 14-11. Tutti gli azzurri giocano ampiamente sopra la sufficienza: oltre a Del Lungo e Di Fulvio in evidenza il regista Fondelli, Bruni, 31enne centroboa affermatosi tardi in nazionale, e il debuttante olimpico Francesco Condemi, 20 anni. Prossima tappa olimpica il Montenegro, giovedì alle ore 16:35.

Parigi 2024, pallanuoto: il Setterosa cerca il riscatto con gli Usa

Domani, intanto, sarà nuovamente il turno del Setterosa, chiamato a riscattarsi contro tre volte campionesse olimpiche consecutive degli Stati Uniti nella 3a giornata dei gironi del torneo femminile di Parigi 2024 dopo la cocente delusione del k.o. all’esordio contro la Francia. Le americane sono le favorite per l’oro, o almeno lo erano prima della sconfitta di ieri contro la Spagna, nazionale che punta a interrompere il dominio internazionale: insomma le statunitensi non sono più imbattibili – un anno fa era stato il Setterosa e buttarle fuori dai quarti dei Mondiali di Fukuoka – ma il gap resta e soprattutto il morale delle azzurre ieri era ai minimi storici. “Dobbiamo giocare senza paura, possiamo battere chiunque”, ha ricordato il c.t. Carlo Silipo: la speranza è che le azzurre se ne convincano e strappino agli Usa un risultato utile a riaprire la corsa per la qualificazione ai quarti.