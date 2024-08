Parigi 2024, italiani in gara oggi 5 agosto: scatta il ciclismo su pista con il quartetto campione di Tokyo

Gli italiani in gara oggi, lunedì 5 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ganna, Lamon, Consonni e Milan aprono il programma del ciclismo su pista. A proposito di campioni olimpici, ecco Desalu e Tortu. Osakue e Battocletti nelle loro finali

Inizia la seconda ed ultima settimana delle Olimpiadi di Parigi 2024. E comincia anche il programma di altre discipline dei Giochi, come l’arrampicata sportiva e il ciclismo su pista, mentre per l’Italia non mancheranno le occasioni di misurarsi in gara ed anche andare a caccia di qualche medaglia nelle finali dove siamo presenti.

Parigi 2024, riecco il Triathlon e i dubbi sulla Senna

La giornata odierna partirà con il tanto tormentato triathlon, che dopo le controversie delle gare individuali è proseguito nella sua via crucis acquatica con la cancellazione dell’allenamento nella Senna (di nuovo inquinata) per la specialità mista, che si terrà appunto oggi salvo cambi di programma. Con grande sprezzo del pericolo, tra gli atleti in gara avremo gli azzurri Gianluca Pozzatti, Alice Betto, Alessio Crociani e Verena Steinhauser.

Gli altri sport acquatici, dai tuffi alla vela

Parlando di acqua ma decisamente più pulita, in mattinata le tuffatrici saranno impegnate nel turno preliminare della piattaforma 10 metri: per l’Italia ci saranno Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria. Restando in tema acquatico, nella vela avremo diversi azzurri alle prese con le regate, a partire dal multihull misto con i campioni olimpici di Tokyo nel Nacra 17 Caterina Banti e Ruggero Tita.

Comincia il programma dell’arrampicata sportiva e del ciclismo su pista

Dopo lo storico argento olimpico nella prova a squadre, tornano le ginnaste Alice D’Amato e Manila Esposito per le finali di specialità (trave e corpo libero). Ancora, come abbiamo anticipato scatta oggi il programma dell’arrampica sportiva, dove per cominciare avremo Beatrice Colli impegnata nelle qualificazioni dello Speed.

Spazio anche agli sport di squadra, con l’Italia maschile di volley che affronterà nei quarti di finale il Giappone e il Settebello che nella pallanuoto si gioca il primo posto del girone contro la Grecia. Tornando al volley, ma quello beach, Samuele Cottafava e Paolo Nicolai fronteggeranno negli ottavi di finale gli statunitensi Partain e Banesh.

Oggi è anche la prima giornata del ciclismo su pista, con i campioni di Tokyo 2020 Simone Consonni, Filippo Ganna (reduce dall’argento in questa rassegna olimpica nella cronometro su strada), Francesco Lamon e Jonathan Milan che disputeranno le qualificazioni nella specialità inseguimento a squadre.

Atletica: ecco Sibilio e i campioni di Tokyp Desalu e Tortu. Osakue e Battocletti nelle loro finali

Chiudiamo infine con l’atletica, che anche oggi vedrà molti italiani allo Stade de France. Alice Mangione sarà in pista per le batterie dei 400 metri, mentre sulla stessa distanza con gli ostacoli troveremo il vicecampione europeo (dietro ad uno come Karsten Warholm, per dire) Alessandro Sibilio. Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo disputeranno le qualifiche per il salto con l’asta, e Yassin Bouih e Osama Zoghlami quelle nei 3000 siepi.

A proposito di batterie, nei 200 metri debuttano a Parigi 2024 i campioni di Tokyo 2020 Fausto Desalu e Filippo Tortu; con loro anche Diego Aldo Pettorossi. E per quanto riguarda le finali, correranno per una medaglia Daisy Osakue nel lancio del disco e Nadia Battocletti nei 5000 metri.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi domenica 4 agosto

08.00 TRIATHLON – Staffetta mista (Italia)

9.00 TIRO A VOLO – Skeet a coppie miste, qualificazioni (Italia 1, Italia 2)

09.30 TIRO A SEGNO – Pistola automatica da 25 metri maschile, finale

10.00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri individuale femminile, eliminatorie (Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria)

10.05 ATLETICA – 400 ostacoli maschili, batterie (Alessandro Sibilio)

10.40 ATLETICA – Salto con l’asta femminile, qualificazioni (Roberta Bruni, Elisa Molinarolo)

11.55 ATLETICA – 400 femminili, batterie (Alice Mangione)

12.03 VELA – Kite femminile, regate (Maggie Eillen Pescetto)

12.05 VELA – Multihull misto, regate (Ruggero Tita / Caterina Marianna Banti)

12.13 VELA – Kite maschile, regate (Riccardo Pianosi)

12.15 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

12.38 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, trave (Alice D’Amato, Manila Esposito)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed femminile, qualificazioni (Beatrice Colli)

13.00 VOLLEY – Quarti di finale maschili, Italia-Giappone

14.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschili

14.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli individuale, qualificazioni (Emanuele Camilli su Odense Odeveld)

14.23 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, corpo libero femminile (Alice D’Amato, Manila Esposito)

14.40 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

15.00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri individuale femminile, semifinale

15.00 TIRO A VOLO Skeet a squadre miste, finale per il bronzo Skeet a squadre miste, finale per l’oro

15.10 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Grecia-Italia

17.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschili (Samuele Cottafava / Paolo Nicolai)

17.05 VELA – Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo)

17.27 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, qualificazioni (Italia)

19.04 ATLETICA – 3000 siepi maschili, batterie (Yassin Bouih, Osama Zoghlami)

19.09 CICLISMO SU PISTA – Velocità a squadre maschile, qualificazioni

19.30 NUOTO ARTISTICO – Squadre, routine tecnica (Italia)

19.55 ATLETICA – 200 maschili, batterie (Eseosa Desalu, Diego Aldo Pettorossi, Filippo Tortu)

20.30 ATLETICA – Lancio del disco femminile, finale (Daisy Osakue)

21.15 ATLETICA – 5000 femminili, finale (Nadia Battocletti)

23.27 SURF – Shortboard femminile, finale per l’oro