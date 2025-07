Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 18 luglio 2025: Tour ed Europei donne

Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi, dal tennis al calcio femminile, in diretta sulle principali emittenti italiane.

Giornata ricca di spettacolo sportivo quella di venerdì 18 luglio 2025, con un palinsesto che offre appuntamenti imperdibili per gli appassionati di Tennis, Calcio, Pallanuoto maschile, Ciclismo e Atletica Leggera. Gli amanti del tennis potranno seguire le fasi cruciali dell’ATP 250 Los Cabos, con semifinali e quarti di finale in programma, trasmessi principalmente da Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, tutti canali a pagamento. Il calcio presenta un’interessante amichevole tra Como e Lille, trasmessa da Dazn, mentre per il calcio femminile arriva l’attesa sfida degli Europei Svizzera 2025 tra Spagna e Svizzera con diretta su Rai Sport e visione gratuita. Per gli amanti del pallanuoto maschile, i Mondiali di Singapore 2025 offrono diversi incontri da seguire, alcuni anche in chiaro su Rai Sport, ma prevalentemente su Sky Sport Mix con accesso a pagamento. La ciclismo propone invece la 13a tappa del Tour de France con una cronometro individuale da Loudenvielle a Peyragudes, trasmessa da Eurosport e Rai 2, entrambe in chiaro. Infine, spazio anche all’atletica leggera con le finali della seconda giornata degli Europei U23 di Bergen, disponibile in diretta gratuita su Rai Sport. Un programma variegato e di qualità, per soddisfare tutte le preferenze sportive degli spettatori.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

15:25 Finali 2a giornata Europei U23 Bergen 2025 (Rai Sport, gratuito)

Calcio

19:30 Amichevole Como-Lille (Dazn, a pagamento)

Calcio femminile

21:00 Europei Svizzera 2025: Spagna-Svizzera (Rai Sport, gratuito)

Ciclismo

12:45 Tour de France, 13a tappa Loudenvielle-Peyragudes (Cronometro individuale) (Eurosport, gratuito)

Pallanuoto maschile

10:00 Mondiali Singapore 2025: Serbia-Giappone (Sky Sport Mix, a pagamento)

Tennis

04:30 ATP 250 Los Cabos: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis, a pagamento)

