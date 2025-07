Diretta live calciomercato 18 luglio 2025: Inter-Lookman ballano di 10 milioni, la Fiorentina piomba su Kessie, Milan-Hojlund nuovo nome per l'attacco

Ultimo aggiornamento: 18-07-2025 12:09

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Tantissima carne al fuoco anche in questo venerdì 18 luglio! La Roma è vicinissima a piazzare un doppio colpo a centrocampo; il Napoli riapre la trattativa col Bologna (oggi accoglie Bernardeschi) per Ndoye e propone Zanoli come contropartita tecnica. La Fiorentina, invece, prova a regalare a Stefano Pioli, Frank Kessie. Milan, offerta per Estupinan e Tare ha chiesto Hojlund al Manchester United. Lookman-Atalanta è braccio di ferro: il nigeriano vuole solo l’Inter; infine Savona della Juventus piace al Newcastle.

LE DATE | TABELLONE