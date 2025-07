Juventus, il Psg non fa sconti per Kolo Muani: il messaggio dei parigini all’attaccante e ai bianconeri

Il club campione d’Europa ha convocato il centravanti per l’inizio del ritiro: un segnale che non ha intenzione di cedere facilmente nella trattativa con Comolli e Modesto

Randal Kolo Muani è stato convocato dal Psg per il ritiro pre-campionato nonostante non rientri nei piani di Luis Enrique: un chiaro messaggio della volontà di non voler fare sconti nella trattativa per il riscatto del giocatore da parte della Juventus.

Juventus, Kolo Muani convocato dal Psg

La Juventus non si aspetti favori dal Psg nella trattativa per il riscatto di Randal Kolo Muani. Questo il messaggio che il club parigino ha recapitato ai bianconeri e allo stesso giocatore oggi, inviando al centravanti la convocazione per il ritiro della squadra campione d’Europa, fissato per il 23 luglio. Se tra cinque giorni la Juve non avrà soddisfatto le richieste per rilevare il cartellino di Kolo Muani, questi dovrà regolarmente presentarsi al raduno.

Il messaggio ai bianconeri

Kolo Muani non rientra nel progetto tecnico avviato la scorsa estate da Luis Enrique e che nella prima stagione ha condotto il Psg al triplete, per questo la convocazione per il ritiro va letta esclusivamente come un segnale dato alla Juventus: se volete l’attaccante, dovete stare alle nostre condizioni. Che sono chiare da tempo: 40-45 milioni di euro per il riscatto.

Le priorità della Juventus

Una cifra che in questo momento la Juventus non ha intenzione di sborsare: i bianconeri hanno preferito dare la precedenza al riscatto di Francisco Conceiçao dal Porto e ora hanno altre operazioni da portare a termine, tra cui quella per Jadon Sancho dal Manchester United. La sensazione è che se il Psg non ammorbidirà le proprie pretese, Kolo Muani non tornerà a vestire la maglia bianconera. Qualcosa potrebbe cambiare soltanto nelle ultime giornate di mercato, se il Psg non avrà ancora trovato una sistemazione per l’attaccante francese. Oppure se la Juve riuscisse a risolvere il problema Vlahovic.