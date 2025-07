Tour de France 2025, la tappa di domani: Muret – Carcassonne. Ancora salite, ma l'arrivo è in volata

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 15.a tappa del Tour de France 2025: Muret-Carcassonne

La quindicesima tappa del Tour de France 2025 è la Muret – Carcassonne, in programma sabato 19 luglio. La lunghezza è di 169,3 km, con un dislivello di 2.400 metri. La seconda settimana si chiude con un’altra tappa di salite ma più vallonata, con il finale si presta ad una possibile volata (in particolare per una fuga che riesca ad arrivare al traguardo, decidendo quindi le posizioni in uno sprint ristretto). I corridori dovranno anche prestare attenzione all’insidia del vento.

Percorso della quindicesima tappa: Muret-Carcassonne

Fonte: Tour de France

Il Tour saluta la regione dell’Occitania partendo da Muret, comune dell’Alta Garonna. Si procede quindi in direzione ovest virando poi a sud, per raggiungere la regione della Linguadoca dove si trova il traguardo di tappa di Carcassonne, nota per essere città Patrimonio dell’UNESCO.

Altimetria della quindicesima tappa

Fonte: Tour de France

La prima settantina di chilometri non presenta particolari difficoltà, con quattro strappi che non appesantiranno più di tanto le gambe dei corridori. Poi iniziano dal chilometro 75 le ascese classificate, a partire dal Col de la Croix Montalric, che è anche la salita più lunga di questa tappa (ma non molto impegnativa). Dopo la discesa segue un tratto abbastanza mosso, per poi scalare il Pas du Sant e il Col de Fontbruno a stretto giro. Quindi una discesa finale di 32 km che conduce al villaggio di Villegailhenc. Finale in piano per gli ultimi 10 km.

Cronoprogramma della quindicesima tappa: orari di partenza e arrivo

La partenza ufficiale della quindicesima tappa è fissata per le 13:20. La partenza dal km 0, che darà il via alla competizione vera e propria, è per le 13:30. Ad una andatura media di 45 km/h i corridori affronteranno il traguardo volante di Saint-Félix-Lauragais alle 14:50. La prima asperità, la Côte de Saint-Ferréol, verrà raggiunta dai corridori per le 15:09, sempre ad un’andatura di 45 km/h. A seguire la Côte de Sorèze che verrà approcciata dai ciclisti verso le ore 15:33, e quindi il Pas du Sant, raggiunto alle 16:13. Infine l’arrivo è previsto per le 17:18 circa.

Salite della quindicesima tappa

Nella prima parte della tappa avremo i quattro strappi della Côte d’Auterive (1,7 km di lunghezza con pendenze medie del 3,9%), Côte de Naillous (1,2 km al 5,4%), Saint-Félix-de-Lauragais (2,5 km al 3,3%) e della Côte de Saint-Ferréol (2,6 kmal 5,5%). Nella seconda parte le ascese classificate, come il Col de la Croix Montalric, un terza categoria di 1,8 km al 7% di media. A seguire la Côte de Sorèze (terza categoria, 6,2 km al 5,5%) e il Pas du Sant (seconda categoria, 2,9 km al 10,2%).

Dove vedere la quindicesima tappa del Tour de France

