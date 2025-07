MotoGP, Bagnaia incubo a Brno: out nelle pre qualifiche, errore Ducati, gesto di stizza. Marquez primo, impresa Martin

Colpo di scena nelle prequalifiche del Gp di Repubblica Ceca MotoGP: a Brno Pecco Bagnaia è eliminato e sarà costretto al Q1. Marquez miglior tempo, impresa per Martin che chiude 4° dietro Bezzecchi

Non si ferma il tunnel nel quale è entrato Francesco Bagnaia. Nelle prove del Gran Premio di Repubblica Ceca Pecco è stato eliminato nelle pre qualifiche. Sulla pista di Brno, il due volte campione del mondo ha chiuso solo 13° ed è quindi eliminato dal Q2 e dovrà passare dal Q1 per entrare nei primi 10 nelle qualifiche di sabato. Miglior tempo per il solito Marc Marquez mentre l’impresa della giornata la firma Jorge Martin che centra la top ten al rientro dopo 4 mesi di assenza sull’Aprilia.

Marquez miglior tempo, Martin in Q2, eliminato Bagnaia

Nonostante il problema patito all’inizio della prima sessione di prove libere, Marc Marquez ha firmato il miglior tempo anche nelle Pre-qualifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca. Sulla pista di Brno bagnaia che si andava lentamente asciugandosi, dopo un inizio della sessione rinviata per il forte acquazzone, lo spagnolo ha girato abbassando il suo primato fino a 2:03.935.

Alle sue spalle il solito Johann Zarco con la Honda e Fabio Quartararo su Yamaha. Poi le Aprilia di Bezzecchi e di un ritrovato Jorge Martin che al rientro si qualifica per il Q2 al primo colpo. Chiudono la top ten di quelli che vanno direttamente in Q2: Miller, Mir, Bastianini, Alex Marquez (nonostante una caduta a 10′ dalla fine) con un giro in extremis e 10° Acosta. Esclusi tra gli altri Pecco Bagnaia e Di Giannantonio, 13° e 16° che scatteranno dal Q1.

Bagnaia crisi senza fine: il gesto di stizza, mea culpa Tardozzi

Non ce l’ha fatta Bagnaia. Pecco si è fermato al 13° tempo, quindi fuori dalla top ten che va direttamente in Q2. Il pilota torinese non ha trovato il ritmo nel finale con la pista che si andava asciugando e i tempi che si abbassavano, ha spesso dovuto abortire il suo giro per qualche errore e alla fine è rientrato ai box Ducati con grande rabbia.

Rabbioso dentro e fuori. Pecco dopo essere sceso nervosamente e imprecando dalla moto ha tolto i guanti e li ha sbattuti in un angolo e quasi subito è andato via verso il retro box. Visibilmente contrariato.

Tardozzi a Sky Sport: “Abbiamo sbagliato la scelta della gomma posteriore, Pecco voleva la media, noi gli abbiamo messo la soft. Un po’ di nervosismo ci sta, speriamo di trovare la qualificazione domattina. Pecco ha dimostrato stamattina di andare forte sul bagnato”.

L’impresa di Martin

La prima sessione di prove libere del Gp di Repubblica Ceca ha visto anche il tanto atteso ritorno in pista di Jorge Martin che è stato tra i primi a uscire, nonostante la pista ancora bagnata, con la sua Aprilia. 17° posto al mattino, Martinator nel pomeriggio è andato sugli stessi livelli degli altri, lo dimostra il 4° tempo finale a un soffio dal terzo di Marco Bezzecchi con la sua stessa Aprilia. Il campione del mondo è tornato!