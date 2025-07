Martin “incastrato” in Aprilia dai tempi giudiziari: “Battaglia legale insostenibile”. A Brno il ritorno in pista

Niente separazione tra Martin e Aprilia, Jorge rimarrà in sella anche nel 2026 per evitare i lunghi tempi della giustizia. Intanto il campione del mondo prepara il ritorno in pista

E alla fine il divorzio tra Jorge Martin e l’Aprilia non s’ha da fare. In un’intervista a Speedweek l’agente dello spagnolo ha infatti rivelato che gli accordi verranno rispettati e che correrà con la società di Noale anche nel 2026. Una decisione dovuta però anche dal fatto che i tempi per una battaglia legale sarebbero stati insostenibili per il campione del mondo, che potrebbe aver cambiato idea anche per i miglioramenti compiuti dalla moto, sulla quale tornerà in sella a Brno dopo tre mesi di assenza.

Agente di Martin: “Battaglia legale insostenibile, Jorge rimarrà in Aprilia”

Jorge Martin correre in Aprilia anche nel 2026. Una notizia già anticipata lo scorso sabato 12 luglio e che ora appare pressoché ufficiale. Almeno questo è quello che lasciano intendere le parole di Albert Valera, agente dello spagnolo, che a Speedweek.com ha spiegato come i tempi della giustizia avrebbero reso controproducente un ricorso: “Una battaglia legale sarebbe stata insostenibile sul piano delle tempistiche. Il Tribunale di Milano ci avrebbe messo troppo tempo a prendere una decisione, anche perché tra ricorsi e controricorsi si sarebbe potuto andare avanti all’infinito”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martin convinto anche dai progressi di Aprilia

A spingere Martinator a cambiare idea però potrebbero essere stati anche i progressi compiuti da Aprilia, come rivelato dal suo agente sempre a Speedweek: “Jorge mi ha detto di aver trovato la moto migliorata rispetto all’ultima volta che l’aveva pilotata. Fornisce più aderenza, è molto meno nervosa. Io ho solo fatto il mio lavoro, così come gli altri fanno il loro. Adesso vogliamo concentrarci solo sull’aspetto sportivo!”.

Martin pronto a tornare in pista a Brno

Intanto la MotoGp si appresta a riabbracciare il campione del mondo in carica a circa tre mesi di distanza dall’infortunio rimediato in Qatar. Come si legge in un comunicato ufficiale dell’Aprilia, Martin tornerà per gran premio di Brno in Repubblica Ceca, anche se prima di scendere in pista bisognerà attendere la valutazione della delegazione medica della MotoGp per avere il definitivo via libera.

Una notizia accolta ovviamente con grande felicità da Martin, che nel frattempo ha potuto fare una prima prova con una moto da gara a Misano: “Non vedo l’ora di tornare in moto – le parole dello spagnolo, ndr -, sono molto felice che sia finalmente arrivato questo momento. Insieme ad Aprilia dobbiamo lavorare tanto, perché abbiamo un grande potenziale per fare bene. Adesso è il momento di iniziare a costruire e di fare un bel finale di stagione”.