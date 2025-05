MotoGP Silverstone, Bezzecchi trionfa e Rivola punge Martin: "Con l'Aprilia si vince". La rabbia di Marquez: "Solo fortuna"

Marco Bezzecchi vince il GP di Silverstone, una vittoria che capita proprio in un momento particolare per Aprilia visto le tensioni in atto con Jorge Martin. Massimo Rivola ha un messaggio proprio per lo spagnolo

Mentre Jorge Martin ha annunciato che presto fornirà la sua versione sulla vagheggiata chiusura anticipata del contratto su Aprilia (“Sono state settimane molte dure dal punto di vista personale”), la casa di Noale ha avuto la meglio in un GP di Silverstone all’insegna dei colpi di scena. Proprio a stretto giro di un periodo in cui il team deve affrontare la grana del campione MotoGP regnante, l’altro pilota sulla RS-GP poco apprezzata da Martin, ovvero Marco Bezzecchi, ha vinto sulla pista britannica. Il tutto mentre si consumava il dramma sportivo per altri nomi di peso, come il povero Fabio Quartararo che ha visto svanire una tanto bramata vittoria in un GP con la sua Yamaha, o un Francesco Bagnaia caduto e ormai in crisi nerissima.

Bezzecchi trionfa in una gara ricca di colpi di scena

Neppure uno sceneggiatore alle prese con un particolare picco creativo avrebbe potuto immaginare una gara così in risposta alla situazione che si sta consumando in casa Aprilia. Perché la vittoria di Bezzecchi è stata anche agevolata in primis e in un certo senso dalla caduta al secondo giro di Aleix Espargaro, che ha trascinato con sé Franco Morbidelli e causato la perdita di olio sulla pista. Quindi, gara da rifare, graziando anche i fratelli Marquez caduti all’inizio e che hanno quindi goduto di una chance insperata per raddrizzare la gara (per la cronaca, Marc ha chiuso terzo alle spalle di Johann Zarco, Alex quinto).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma questo senza nulla togliere a Bezzecchi, già autore di una rimonta strepitosa ieri nella Sprint e che va ad ereditare il primo posto appannaggio di uno sfortunatissimo Quartararo, costretto a gettare la spugna a causa della rottura dell’abbassatore della sua M1.

Bezzecchi si sfoga: “Sono stati mesi difficili per Aprilia”

“Questi mesi sono stati difficili per Aprilia – ha dichiarato il vincitore a Sky Sport dopo la gara – ma il team ha avuto fiducia in me. Abbiamo passato momenti duri, ma abbiamo anche lavorato parecchio senza mai mollare. Tutti hanno fatto un grande lavoro, e ha avuto un grande supporto dalla mia famiglia, dall’Academy e da Valentino Rossi. Quartararo? Non so se sarei riuscito a prenderlo, però lo vedevo sempre più vicino”, ha concluso Bezzecchi, riconoscendo di aver avuto una “bottarella di fortuna” rispetto al francese.

Martin si complimenta, Rivola lo punge: “Anche lui può vincere con l’Aprilia”

E mentre su Instagram, in attesa che condivida urbi et orbi le sue rivelazioni, Martin si è complimentato con il compagno di squadra (“Bravo Bezzz!!!”) nel post della MotoGP, l’amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola ha voluto lanciare un messaggio al suo pilota tramite i microfoni di Sky Sport: “Questa è una vittoria molto importante, sono davvero felice. Ed è un messaggio per Jorge, la nostra moto può vincere, anche con lui”.

Marc Marquez: “Sono arrabbiato con me stesso”

Dietro ad un ottimo Zarco, già trionfatore nel precedente appuntamento (su pista bagnata) di Le Mans, si è posizionato Marc Marquez, che ha faticato con le gomme ad inizio gara per poi salvare il podio. E lo spagnolo a Sky Sport ha voluto fare mea culpa: “Alla fine oggi siamo stati fortunati, perché all’inizio ho commesso degli errori. Sono arrabbiato con me stesso, ma almeno abbiamo comunque salvato la pelle”.

Bagnaia, il Mondiale è sempre più a rischio

È andata decisamente peggio a Bagnaia, che notoriamente sta facendo una fatica monumentale a trovare il feeling con la GP25, e anche a Silverstone il copione si è ripetuto in tutte le sessioni (sebbene questa volta i guai hanno riguardato anche il compagno di squadra Marquez).

Sino alla disfatta in gara, scivolando all’altezza della Woodcote. È la seconda volta in due Gran Premi che Pecco torna a casa da una corsa domenicale con zero punti. E adesso il divario con Marc Marquez, leader della classifica, si è allargato a 72 punti.

Bagnaia: “Peggior weekend per la nostra moto. Marc bravo a nascondere i problemi”

A Sky Sport il torinese ha confessato una partenza non ottimale prima dell’interruzione della gara, nonostante comunque sia riuscito a trazionare bene. Poi con la ripartenza c’è stato il cambio della gomma posteriore, con una nuova, “e da quel momento non ha funzionato più nulla: ho iniziato a perdere da tutti e chiunque mi superava. […] Questo è stato il peggior weekend per la nostra moto, senza dubbi”.

Secondo Pecco “Marc è molto bravo a nascondere i problemi della moto, e il team sta facendo il massimo per venirmi incontro, ma al momento la situazione è complicata”. A suo dire la GP25 “ha un buon motore e va forte sul dritto”, ma quando si ritrova su circuito dove l’anteriore deve essere stabile “fa più fatica”. E il suo feeling con la moto resta sempre “molto simile” nonostante i vari cambiamenti. “C’è qualcosa che di sicuro ci sfugge. Io e Marc dobbiamo lavorare di più col freno rispetto a chi usa la GP24, e la moto si ferma meno”.

E alla domanda su come stesse, Pecco ha risposto: “La fortuna è che so quanto valgo e sin dove posso arrivare e cosa posso fare. Io sto dando il massimo, più di così non posso e una volta che ritroverò il feeling con l’anteriore tornerò a vincere. Al momento tutto quello che proviamo con il team sembra non dare frutti”.