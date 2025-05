MotoGP pagelle e classifica piloti dopo Silverstone: Bezzecchi favola Aprilia, Marquez saggio, incubo Bagnaia

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il Gran Premio di Silverstone vinto da Bezzecchi su Zarco e Marc Marquez, Bagnaia caduto ancora

Di tutto e di più. Quello che è successo nel Gran Premio di Gran Bretagna sfugge alla solita MotoGP che abbiamo visto finora. Come Le Mans gara pazza anche senza pioggia. Ducati in difficoltà e valori rimescolati con Yamaha, Honda e Aprilia sugli scudi. Soprattutto Aprilia che vince con tanto di messaggio in codice, mica tanto, a Jorge Martin. Grandioso Bezzecchi, calcolatore Marc Marquez, sfortunato Quartararo, drammatico down di Bagnaia.

Le pagelle del Gp di Silverstone

Marc Marquez 7,5 : graziato, baciato dalla dea bendata. Dopo la caduta era fuori, a zero. Ed invece l’olio della Ducati di Morbidelli e la bandiera rossa lo rimettono in corsa. E in una domenica complicata co sta GP25 che non stava in pista rimedia un 3° posto di tutto rispetto guadagnando sia su Alex che su Pecco. Mica male.

: graziato, baciato dalla dea bendata. Dopo la caduta era fuori, a zero. Ed invece l’olio della Ducati di Morbidelli e la bandiera rossa lo rimettono in corsa. E in una domenica complicata co sta GP25 che non stava in pista rimedia un 3° posto di tutto rispetto guadagnando sia su Alex che su Pecco. Mica male. Alex Marquez 6 : vale il discorso fatto per il fratello Marc. Dopo la vittoria di ieri ci si aspettava qualcosa di più ed invece mi va lungo in partenza. Rimesso in pista va in crisi come tutti o quasi i ducatisti e se ne esce con un 5° posto.

: vale il discorso fatto per il fratello Marc. Dopo la vittoria di ieri ci si aspettava qualcosa di più ed invece mi va lungo in partenza. Rimesso in pista va in crisi come tutti o quasi i ducatisti e se ne esce con un 5° posto. Francesco Bagnaia 3 : come le cadute tra Le Mans, due con la Sprint, e Silverstone. Periodaccio se ce n’è uno. Ora che tutti soffrono la Ducati, lui la soffriva da inizio stagione e adesso non riesce nemmeno a stare in piedi. Alla faccia del dire che sta migliorando, che ha capito.

: come le cadute tra Le Mans, due con la Sprint, e Silverstone. Periodaccio se ce n’è uno. Ora che tutti soffrono la Ducati, lui la soffriva da inizio stagione e adesso non riesce nemmeno a stare in piedi. Alla faccia del dire che sta migliorando, che ha capito. Fabio Quartararo 5 : tre pole e nessuna vittoria, anzi ben due ritiri, uno per caduta a Le Mans e oggi per problema alla sua Yamaha. Che va veloce, quel giorno del ritorno alla vittoria resta vicino ma che sfortuna El Diablo. Il 5 va alla moto e alla sfiga.

: tre pole e nessuna vittoria, anzi ben due ritiri, uno per caduta a Le Mans e oggi per problema alla sua Yamaha. Che va veloce, quel giorno del ritorno alla vittoria resta vicino ma che sfortuna El Diablo. Il 5 va alla moto e alla sfiga. Zarco 8 : la vittoria di Le Mans non era un exploit. Nelle gare pazze ci sguazza ma oggi ha dimostrato ancora di più se ce ne fosse bisogno. Resta la Honda migliore anche davanti agli ufficiali Mir e Marini, voto 7 che finisce comunque in top ten.

: la vittoria di Le Mans non era un exploit. Nelle gare pazze ci sguazza ma oggi ha dimostrato ancora di più se ce ne fosse bisogno. Resta la Honda migliore anche davanti agli ufficiali Mir e che finisce comunque in top ten. Bezzecchi 10: monumentale il Bez. Altro che Jorge Martin. L’Aprilia nella settimana più difficile tira fuori il coniglio dal cilindro e si prende una vittoria che vuol dire tanto, per la gloria e non solo. Non vinceva da 609 giorni (India 2023) e non andava a podio da 392 (Spagna ’24).

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo Silverstone

1 Marc Marquez Ducati 196 2 Alex Marquez Ducati 172 3 Francesco Bagnaia Ducati 124 4 Franco Morbidelli Ducati 98 5 Johann Zarco Honda 97 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 87 7 Marco Bezzecchi Aprilia 69

Prossima tappa: ora sosta e si torna in Spagna, Aragona

Il Motomondiale a differenza della F1 si prende qualche sosta in più. Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna settimana di pausa. Poi il calendario della MotoGP continua il “tour” europeo. Dopo Jerez un mesetto fa si torna nuovamente in Spagna nel fine settimana del 6 all’8 giugno con il Gran Premio di Aragona.