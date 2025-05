MotoGP diretta GP Silverstone LIVE: Quartararo in fuga, Ducati in crisi e Bagnaia cade!

Cronaca in diretta

Pole position per Quartararo, davanti a Alex Marquez e a Pecco Bagnaia, che cerca la redenzione in questo difficile weekend. Quarto Marc, quinto Aldeguer.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa MotoGP!

BANDIERA ROSSA ORA IN PISTA! Pista non sicura per una perdita di olio. Piloti che tornano ai box.

Piloti che si schierano per il giro di ricognizione: a breve il warm up e la seconda partenza

GIRO 2. Scappa via Quartararo, che ritmo per il Diablo!

GIRO 3. Che ritorno di Miller che supera Bagnaia per il secondo posto. Un errore porta Marc Marquez in quinta posizione.

Per la prima volta, nella Sprint, Alex Marquez ha battuto Marc. Con questa novità interessante la MotoGP torna in pista per il GP di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre a Silverstone e che rivedrà Quartararo in pole. La classifica piloti è cambiata così:

1 Marc Marquez Ducati 180 2 Alex Marquez Ducati 161 3 Francesco Bagnaia Ducati 124 4 Franco Morbidelli Ducati 85 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 81

Alex Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio di Silverstone interrompendo la striscia di vittorie consecutive di Marc, secondo e battuto. A podio un sorprendente e in palla Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, quarto Marco Bezzecchi che fa rinascere l’Aprilia nella settimana della crisi con Jorge Martin. Dietro il Bez arriva Zarco reduce dal successo di Le Mans. Solo sesto Pecco Bagnaia che dopo un inizio accettabile crolla nel finale. Un po’ come Quartararo finisce settimo dopo essere partito dalla pole. Ultimo in zona punti Acosta con la Ktm. Si riparte da Fabio Quartararo alla terza pole consecutiva. Con lui in prima fila Alex Marquez e Pecco Bagnaia mentre Marc Marquez autore di un errore nel suo ultimo time attack sarà costretto di nuovo a partire dalla seconda fila con Aldeguer e Miller. Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone, sulla lunghezza di 20 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 25 maggio 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: 1ª fila 1. Fabio Quartararo 1:57.233

Yamaha 2. Alex Marquez 1:57.542

Ducati 3. Francesco Bagnaia 1:57.822

Ducati 2ª fila 4. Marc Marquez 1:57.914

Ducati 5. Fermin Aldeguer 1:58.073

Ducati 6. Jack Miller 1:58.105

Yamaha 3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:58.126

Ducati 8. Luca Marini 1:58.135

Honda 9. Johann Zarco 1:58.140

Honda 4ª fila 10. Marco Bezzecchi 1:58.343

Aprilia 11. Alex Rins 1:58.457

Yamaha 12. Joan Mir 1:58.322

Honda 5ª fila 13. Franco Morbidelli* 1:58.225

Ducati 14. Pedro Acosta 1:58.536

KTM 15. Miguel Oliveira 1:58.539

Yamaha 6ª fila 16. Raul Fernandez 1:58.798

Aprilia 17. Enea Bastianini 1:59.158

KTM 18. Maverick Vinales 1:59.159

KTM 7ª fila 19. Brad Binder 1:59.288

KTM 20. Lorenzo Savadori 1:59.450

Aprilia 21. Aleix Espargarò 1:59.632

Honda 8ª fila 22. Somkiat Chantra 2:01.030

Honda * Morbidelli penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Bezzecchi nelle Prove libere.