MotoGP Silverstone, Alex e Marc Marquez cadono ma tornano in gara: perchè sono ripartiti dopo la bandiera rossa

Incredibile quanto successo nelle prime fasi del Gran Premio di Silverstone. Cadono in successione Alex Marquez al primo giro, al secondo va già il fratello Marc Marquez. Ma di lì a poco arriva una bandiera rossa che li "salva" entrambi

Successo di tutto alla partenza, la prima, del Gran Premio di Gran Bretagna. Cadono in successione Alex Marquez al primo giro, al secondo va già il fratello Marc Marquez. Ma di lì a poco arriva una bandiera rossa che li “salva” entrambi e li rimette incredibilmente in gioco. Ma perchè? A graziare i fratelli Marquez è stata un’altra caduta, doppia, di Aleix Espargaro e Franco Morbidelli dalla cui Ducati è uscito dell’olio. E anche per un cavillo regolamentare.

Le cadute di Alex e Marc Marquez

Incredibile quanto successo nelle prime fasi del Gran Premio di Silverstone. Partenza a fionda di Alex Marquez dalla seconda casella che brucia il poleman Quartararo e va in testa ma forse tira la staccata troppo forte con gomme troppo fredde e finisce per terra alla prima curva.

Da un Marquez all’altro, ne approfitta Marc primo davanti a Quartararo e Bagnaia. Ma non finisce qui. Nel secondo giro altro colpo di scena, mentre forza per scappare via finisce per terra anche Marc Marquez leader della corsa e del Mondiale.

Fratelli Marquez salvati dall’olio della moto di Morbidelli

La buona stella dei fratelli Marquez deve averci messo lo zampino. Poco dopo la caduta di Marc Marquez viene esposta la bandiera rossa. Gara fermata, tutto annullato. Il motivo? Tra le cadute di Alex e Marc sono andati giù anche Morbidelli e Aleix Espargaro. Dalla Ducati Vr46 del Morbido esce dell’olio che rende la pista non sicura.

Non essendo stati corsi tre giri da regolamento tutti i piloti tornano in gioco nella nuova procedura di partenza di una nuova gara con due giri in meno (quelli percorsi sino alla bandiera rossa). Magicamente quindi Alex e Marc Marquez ma anche Morbidelli e Aleix Espargaro tornano in gioco. Così come per magia. olio su tela. Anzi su asfalto. Manna dal cielo.