MotoGP pagelle e classifica piloti Sprint Silverstone: Alex fa il Marc Marquez, grandi Diggia e Bez, Bagnaia perso

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gran Premio di Silverstone vinta da Alex Marquez su Marc e Di Giannantonio

Si è fermata a 6 vittorie di fila la striscia di Marc Marquez. A fermarlo proprio il fratellino Alex intraprendente il giusto, finalmente, andato via per poi non essere più ripreso. Un successo nel Gp di Silverstone MotoGP che vince e convince. Così come le prestazioni di Fabio Di Giannantonio sul podio e di Marco Bezzecchi quarto con l’Aprilia rinata tanto per rispondere a Martin. Si sono persi invece Quartararo che scattava dalla pole e Bagnaia sempre più in crisi con la Ducati.

Le pagelle della Sprint del Gp di Silverstone

Marc Marquez 7 : per una volta sbaglia qualcosa, umano pure lui, specie nelle Sprint. Sembra la solita cavalcata trionfale. Si bene Pecco, Alex e Quartararo in due giri, sembra fatta. Poi va largo e non capisce più nulla o quasi. Costretto a guardare i tubi della GP24 del fratellino e anche da lontano con il dubbio di aver sbagliato gomma.

: per una volta sbaglia qualcosa, umano pure lui, specie nelle Sprint. Sembra la solita cavalcata trionfale. Si bene Pecco, Alex e Quartararo in due giri, sembra fatta. Poi va largo e non capisce più nulla o quasi. Costretto a guardare i tubi della GP24 del fratellino e anche da lontano con il dubbio di aver sbagliato gomma. Alex Marquez 10 : il fratellino si è dato una sbagliata. Per la prima volta batte il fratellone senza che questi cada o altro. Insomma, sorpasso e via verso la vittoria. Così si fa. Che sia un’altra svolta importante per il Marquez meno famoso?

: il fratellino si è dato una sbagliata. Per la prima volta batte il fratellone senza che questi cada o altro. Insomma, sorpasso e via verso la vittoria. Così si fa. Che sia un’altra svolta importante per il Marquez meno famoso? Francesco Bagnaia 5 : insomma non va, anche peggio di prima. Visto che almeno prima di Le Mans arrivava a podio dietro i fratelli Marquez. Qui becca una scoppola anche dal Diggia, dal Bez e da Zarco, tre moto, tre marche diverse. C’è da preoccuparsi Pecco.

: insomma non va, anche peggio di prima. Visto che almeno prima di Le Mans arrivava a podio dietro i fratelli Marquez. Qui becca una scoppola anche dal Diggia, dal Bez e da Zarco, tre moto, tre marche diverse. C’è da preoccuparsi Pecco. Fabio Quartararo 5.5 : fa come il gambero, parte dalla pole ma la sua gara si dissolve giro dopo giro. Insomma ha una moto da pole. E per il momento solo quella.

: fa come il gambero, parte dalla pole ma la sua gara si dissolve giro dopo giro. Insomma ha una moto da pole. E per il momento solo quella. Di Giannantonio 8 : finalmente Diggia viene da dire, ora serve un po’ di continuità a quei livelli altrimenti il nome di Acosta circola più forte dalle parti di Tavullia.

: finalmente Diggia viene da dire, ora serve un po’ di continuità a quei livelli altrimenti il nome di Acosta circola più forte dalle parti di Tavullia. Bezzecchi 8: garone del Bez che arriva a un passo dal podio rigenerando l’Aprilia massacrata dal suo numero 1 in convalescenza.

Rivivi la Sprint del Gp di Gran Bretagna

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint di Silverstone

1 Marc Marquez Ducati 180 2 Alex Marquez Ducati 161 3 Francesco Bagnaia Ducati 124 4 Franco Morbidelli Ducati 85 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 81

Prossima tappa: domenica gara, poi sosta e si torna in Spagna, Aragona

Il Motomondiale torna domani, domenica, ovviamente con la classica gara “long” del Gran Premio di Gran Bretagna che partirà con la stessa griglia anche se con Morbidelli gravato di tre posizioni. Poi il calendario della MotoGP offre un’altra settimana di sosta prima di continuare il “tour” europeo. Si torna in Spagna nel fine settimana del 6 all’8 giugno con il Gran Premio di Aragona.