MotoGP, Bastianini a rischio per il Sachsenring: le sue condizioni. Martin torna in pista, a Brno il rientro

Febbre alta per il pilota KTM, che non ha raggiunto la Germania: la nota del team. Intanto lo spagnolo ha effettuato 64 giri a Misano e punta al ritorno nel prossimo weekend.

Enea Bastianini è a forte rischio per il Gran Premio della Germania di MotoGP, in programma nel fine settimana sul tracciato del Sachsenring. Il pilota italiano della KTM è alle prese da giorni con una fastidiosa febbre alta che non accenna a dargli tregua, non è stato in grado di raggiungere il circuito e sembra destinato al forfait. Delle sue condizioni ha aggiornato il team Tech3 Racing con una serie di comunicati social. E mentre Bastianini potrebbe essere costretto a rinunciare al GP tedesco, crescono le possibilità che dal prossimo fine settimana il circus possa riabbracciare Jorge Martin: il campione in carica confida nel rientro a Brno.

MotoGP, Bastianini con la febbre: non ha raggiunto la Germania

Febbre alta, dunque. E condizioni che hanno reso impossibile il trasferimento in Germania, al Sachsenring. Così, attraverso i suoi canali ufficiali, il team Tech3 Racing ha dato notizia dei problemi di Bastianini: “Dall’inizio della settimana Enea Bastianini non si sente bene a causa di febbre alta. Sebbene sperassimo che migliorasse con il passare dei giorni, questa mattina siamo stati informati che Enea non si sente ancora bene e che, per ora, non può recarsi al Sachsenring. Non sarà in pista oggi. Il team invierà ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute nel corso della giornata. Nel frattempo, speriamo che tu possa sentirti meglio presto, Enea“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Aprilia, Martin torna in pista: 64 giri di test a Misano Adriatico

Se c’è apprensione per le condizioni di Bastianini e si fanno sempre più assillanti i dubbi sulla sua partecipazione al Gran Premio di Germania, aumenta la fiducia sul rientro di Jorge Martin. Lo spagnolo ha ripreso confidenza con le piste girando 64 giri con la sua Aprilia a Misano Adriatico, 29 al mattino e 35 nel pomeriggio. Un vero e proprio superlavoro per il campione iberico, ma soprattutto il primo vero “assaggio” dell’atmosfera di gara dopo l’incidente occorsogli durante il Gran Premio del Qatar dello scorso 13 aprile. A osservarlo con attenzione Massimo Rivola e Daniele Romagnoli, gli stati maggiori della scuderia italiana.

La fiducia del campione spagnolo: “Ottime sensazioni, sarò a Brno”

Al termine della lunga e proficua sessione, in cui non ha accusato fastidi o problemi particolari, Martin è apparso molto ottimista in merito alla possibilità di rientrare in pista già in occasione del Gran Premio di Cechia del prossimo fine settimana (dal 18 al 20 luglio): “Sono molto contento di essere tornato su una MotoGP dopo quasi tre mesi. Essere di nuovo in sella, dopo questo periodo difficile, è la cosa più importante. Ringrazio il team, ha fatto un gran lavoro, perché mi sono subito sentito a mio agio. Ho avuto ottime sensazioni in pista. Sono felice di sapere che presto potremo essere a Brno“. Buone possibilità, dunque, che Martin rientri subito, senza aspettare il mese prossimo (15-17 agosto) per il GP d’Austria.