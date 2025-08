Calciomercato: Juventus, Weah al Marsiglia riapre le porte a Kolo Muani, Milan e Athekame c'è il sì

Rebus Lookman per l'Inter, l'Atalanta pensa ad un altro nigeriano per l'attacco, Echeverri vuole solo la Roma, Bradaric torna a Verona

Trentaquattresimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Fatta per Weah al Marsiglia

Dopo una lunga trattativa è stato raggiunto l’accordo tra Juventus e Marsiglia per il trasferimento di Weah in Ligue 1. Intesa trovata tra i 2 club per il prestito oneroso a 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 14. Nell’affare sono previsti anche 3 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita a favore della Juventus. Weah era stato acquistato nel 2023 dal Lille per circa 12 milioni di euro. Con questa cessione la Juve ha margine per migliorare l’offerta al PSG per Kolo Muani.

Milan, si avvicina Athekame

Con l’operazione Jashari che rimane in stand-by e in attesa che si sblocchi l’impasse su Vlahovic, il Milan si sta concentrando su altri ruoli: i rossoneri hanno presentato una prima offerta da circa 7 milioni di euro per Zachary Athekame, terzino svizzero di origini nigeriane dello Young Boys, che piace in Italia pure a Udinese e Bologna. Tare ha già il sì del giocatore e confida di chiudere a breve l’operazione.

Il Napoli è più vicino a Gutierrez mentre si allontana Juanlu. In uscita un club dell’Arabia Saudita ha rilanciato l’offerta agli azzurri per Jens Cajuste ma il Neom propone un prestito a 2.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8. In caso di mancato riscatto, la penale sarebbe di 2.5 milioni.

L’Atalanta su Arokodare

Con la questione Lookman più che mai in sospeso l’Atalanta è a caccia di un altro attaccante e in cima alla lista dei desideri c’è Tolu Arokodare, attaccante (anch’egli nigeriano) classe 2000 di proprietà del Genk che nel match con l’Anversa è stato lasciato in panchina, si attendono sviluppi.

La Roma è alla ricerca di un trequartista e uno dei principali obiettivi dei giallorossi è Claudio Echeverri, giovane talento classe 2006 argentino di proprietà del Manchester City. Dopo i sei mesi vissuti in Inghilterra l’ex River Plate partirà in prestito e la Roma ha chiesto informazioni, ma al momento ha ricevuto un secco no dalla dirigenza dei Cityzens all’inserimento di un diritto di riscatto. Echeverri però ha detto no al prestito in Spagna, vuole la Roma e nella giornata di ieri ha lasciato un indizio social che ha scatenato i tifosi giallorossi. Sotto a un post di Matias Soulé è apparso un “topp amigo” firmato proprio Claudio Echeverri.

A Pisa è arrivato il neo-acquisto Cuadrado che a Sky si è detto felice: “Contento per questa grande sfida. Sono molto emozionato di continuare la carriera praticamente nella mia seconda casa. Ho appena parlato con la società e col mister: il sogno è di battagliare per posto al Mondiale, con questo grande progetto: alla fine mi hanno convinto Corrado e il mister e subito ho detto sì, se sono al 100%, posso ancora dare tanto alla squadra”

Kilicsoy al Cagliari

Il Cagliari ha annunciato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Besiktas di Semih Kiliçsoy, attaccante turco classe 2005. Domagoj Bradaric torna al Verona a titolo definitivo. Dopo l’esperienza con la Salernitana l’esterno sinistro croato D si legherà al Club gialloblù fino al 30 giugno 2028.