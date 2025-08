Sinner è arrivato a Cincinnati, ad accoglierlo il discepolo Fonseca: svelato il mistero sulla presenza di Cahill

Sinner è arrivato a Cincinnati, dove è già sceso in campo per allenarsi in vista del debutto nel Masters 1000. Al suo fianco anche Cahill, la cui presenza in Nord America era stata messa in discussione

Jannik Sinner è atterrato a Cincinnati. Dopo i giorni di allenamento sul cemento a Montecarlo il n°1 al mondo è arrivato in Ohio dove farà il suo ritorno in campo dopo il trionfo a Wimbledon per preparare al meglio lo US Open, obiettivo principale di quest’ultima parte di stagione. Insieme all’altoatesino, già sceso in campo per allenarsi, tutto il suo team, compreso Darren Cahill, la cui presenza in Nord America era stata messa in questione negli ultimi giorni.

Sinner è arrivato a Cincinnati, la stagione sul cemento americano può avere inizio

La stagione di Jannik Sinner sul cemento nordamericano ha ufficialmente inizio. Dopo aver rinunciato al torneo di Toronto, il n°1 al mondo è infatti arrivato a Cincinnati, dove dal 7 al 18 agosto si disputerà il secondo e ultimo Masters 1000 prima dello US Open, tornei dove l’altoatesino sarà chiamato a difendere i titoli conquistati nel 2024 per tenere a distanza di sicurezza Carlos Alcaraz in classifica e rimanere in vetta sino al termine della stagione.

Fonseca accoglie subito Sinner

Per questo motivo Jannik non ha perso tempo ed è subito sceso in campo a Cincinnati per allenarsi e preparare al meglio il suo debutto nel Masters 1000 che dovrebbe avvenire tra circa una settimana. Da quanto mostrato dai social del torneo, il primo giocatore ad accogliere e salutare il n°1 è stato Joao Fonseca, che non ha mai nascosto di nutrire una profonda stima per l’altoatesino, che in passato gli aveva anche dato qualche utile consiglio come confermato dal brasiliano.

Il giovane brasiliano ha infatti incontrato l’altoatesino sul campo d’allenamento, probabilmente perché alternatisi sullo stesso campo per allenarsi, e dopo aver salutato Jannik ha stretto la mano anche a tutti i componenti del team del n°1 al mondo, testimoniando la sua grande educazione e umiltà, un aspetto che ha riacceso nuovamente il paragone con l’azzurro, di cui Fonseca è visto come una sorta nuova versione, tanto da essere da tempo soprannominato appunto “piccolo Sinner”.

Svelato il mistero, presente anche Cahill al suo fianco

Nel video che mostra il saluto tra i due si nota anche come al fianco di Sinner sia presente anche il super coach Darren Cahill. Una presenza che contraddice la notizia di qualche giorno fa – poi comunque smentita da Brad Gilbert – secondo cui l’allenatore australiano non sarebbe stato al fianco del n°1 allo US Open.

Difficile infatti che Cahill decida di fare ritorno in Australia proprio dopo Cincinnati saltando l’ultimo slam della stagione. Più facile sarebbe stato il contrario, dato che in più occasioni Darren non è stato al fianco di Jannik nei Masters 1000 o in altri tornei, ma mai ha saltato un Major da quando segue l’azzurro.