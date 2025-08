Sky Sports costretta a scusarsi, tre errori da matita blu in soli 45'

In Inghilterra i commentatori del match tra Barnsley e Plymouth Argyle ne hanno combinate di tutti i colori, confondendo punteggio e marcatori

Sabato da dimenticare per Sky Sports Uk: tre gaffe di fila nel commentare una partita e per giunta nei soli 45′ del primo tempo sono un record difficilmente battibile per emittenti così importanti ma è successo in occasione del Soccer Saturday, con il conduttore Julian Warren costretto alla fine a scusarsi con i telespettatori.

La prima gaffe dopo 5′ della gara

In campo c’erano Barnsley e Plymouth Argyle e la gara si è fatta subito avvincente. Dopo 5′ il conduttore Julian Warren si è rivolto al commentatore, l’ex stella del QPR, Jamie Mackie annunciando il gol di Caleb Watts per l’Argyle, senza accorgersi che era stato annullato per un fallo precedente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’autogol confuso con la rete

L’errore successivo è stato ancora più grave ed è arrivato quando la stella dell’Argyle, Brendan Sarpong-Wiredu, ha segnato un autogol. Il presentatore Warren ha detto: “Gol per il Plymouth, l’abbiamo già sentito. Questo gol conta, Jamie Mackie?” Mackie ha poi risposto goffamente, mentre il tabellone segnava 1-0 per l’altra squadra: “È un giocatore del Plymouth che ha segnato… ma è dalla parte sbagliata”, insisteva il conduttore. La grafica però è cambiata rapidamente e Warren, con la faccia rossa, ha dovuto rettificare: “È il Barnsley ad essere in vantaggio”.

“Mi scuso per il breve momento di eccitazione per voi tifosi del Plymouth, che avete invece scoperto che siete in svantaggio.”

L’ultimo errore

Ma gli errori non erano finiti. Quando Adam Phillips ha segnato il 2-0 Sky Sports ha inserito accidentalmente una correzione del punteggio sul videoregistratore, indicando che era ancora 1-0. Warren ha gestito l’errore stavolta da professionista, affermando: “Penso che il videoregistratore sia ancora in vacanza, sdraiato su una sedia con un paio di piña colada.” Non ci sono stati errori nel secondo tempo, con il Barnsley che ha vinto 3-1.