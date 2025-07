La Roma sogna Echeverri, chi è il Diablito che sogna di diventare Pulce

Nel mirino dei giallorossi spunta il talento classe 2006: si lavora sul prestito con diritto di riscatto. Chi è il giovane argentino del City

Gian Piero Gasperini attende nuovi rinforzi per completare la rosa in vista della prossima stagione. In casa Roma c’è grande fermento per il calciomercato in entrata, con particolare attenzione al reparto offensivo. Con il futuro di Dovbyk ancora tutto da scrivere, la dirigenza giallorossa continua a sondare il mercato degli attaccanti, guardando con interesse soprattutto alla Premier League.

Oltre al nome di Fabio Silva, nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Claudio Echeverri, talento argentino classe 2006 di proprietà del Manchester City. Il giovane trequartista, reduce da una stagione con pochissimo spazio tra le fila dei Citizens, con appena tre presenze complessive, inclusa quella nel Mondiale per Club contro l’Al-Ain, per un totale di 64 minuti giocati, potrebbe rappresentare un’opportunità intrigante per i giallorossi.

Dal Deportivo Lujan alla ribalta europea: l’ascesa di Echeverri

Nato a Resistencia, Claudio Echeverri muove i primi passi calcistici nel Deportivo Lujan, prima di entrare, a soli nove anni, nel settore giovanile del River Plate. Talento cristallino e personalità da leader, cresce rapidamente nelle giovanili dei Millonarios fino al debutto in prima squadra nel giugno 2023 contro l’Instituto.

La ribalta internazionale arriva al Sudamericano U17 e poi al Mondiale di categoria, dove trascina l’Argentina con gol e giocate da fuoriclasse, firmando una storica tripletta al Brasile nei quarti. Le sue prestazioni attirano l’interesse delle big europee, e a gennaio 2024 il Manchester City ne acquisisce il cartellino, lasciandolo in prestito al River fino a fine anno. A inizio 2025 approda stabilmente alla corte di Guardiola, che lo inserisce gradualmente in rosa. Dopo qualche spezzone in Premier, Echeverri segna il suo primo gol con i Citizens al Mondiale per Club, confermando il suo status di astro nascente del calcio mondiale.

Echeverri, il “Diablito” che incanta Gasperini

Rapidità e versatilità. Sono queste le qualità che Gasperini vuole per arricchire l’attacco della Roma, ed è proprio per questo che il club giallorosso ha messo nel mirino Claudio Echeverri. Trequartista di ruolo, l’argentino abbina tecnica sopraffina e dribbling efficace a una spiccata visione di gioco. Predilige il piede destro, con cui ama servire assist ai compagni, senza però rinunciare alla conclusione personale quando intravede la possibilità di colpire.

Soprannominato El Diablito per le affinità con la leggenda boliviana Etcheverry, detto El Diablo, Echeverri è considerato uno dei talenti più cristallini della nuova generazione albiceleste. Nel marzo 2023, impegnato nella preparazione al Mondiale Under 17, il classe 2006 ha ricevuto la chiamata della Nazionale maggiore, vivendo l’esperienza unica di allenarsi al fianco di Messi e dei campioni del mondo reduci dal trionfo in Qatar.

Di Maria lo ha pubblicamente elogiato: “Lo osserviamo da vicino, può diventare un giocatore fortissimo e ha molto da dare all’Argentina”, ha dichiarato l’ex juventino. Il giovane fantasista non ha mai nascosto la sua ammirazione per Aimar, modello a cui si ispira da sempre. “Mi è sempre piaciuto molto, mi ha parlato molte volte – ha raccontato alla FIFA -. È una persona fantastica e mi dà consigli preziosi su cosa migliorare. Era un giocatore di talento e amava affrontare i difensori, proprio come piace fare a me”.

Roma-City, trattativa per Echeverri: si lavora sul prestito con diritto di riscatto

Un’operazione tutt’altro che impossibile. Secondo Calciomercato.com, la Roma punta a chiudere per Echeverri con la formula del prestito con diritto di riscatto, e negli ultimi giorni i contatti tra le parti si sono intensificati. Il giocatore avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento, mentre il Manchester City resta scettico sulla formula.

Come riportato da AS, Massara sta provando a inserire un’opzione di acquisto, ma i Citizens spingono per un prestito secco di un solo anno. Per arrivare all’intesa definitiva manca soprattutto il via libera di Guardiola. Secondo Sky Sport, la Roma è pronta a occupare il secondo slot extracomunitario, ma solo con la garanzia del diritto di riscatto. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 18 milioni di euro.