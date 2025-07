Juventus: per Vlahovic c'è anche la Roma. Damascelli demolisce Cristante e lo scambio con McKennie

Rumours di mercato vorrebbero i giallorossi in terza ruota per serbo mentre resta in piedi ipotesi scambio tra Weah e il centrocampista della Roma

Tra meno di un mese sarà già campionato ed eccezion fatta per Napoli e Inter, cui manca poco per completare l’organico, quasi tutte le big portano ancora il cartello lavori in corso. Juventus, Milan e Roma sono tra le più arretrate sul mercato ma qualcosa si muove e spunta anche una voce clamorosa.

Su Vlahovic c’è anche la Roma

La vicenda Vlahovic sta paralizzando le mosse di Juve e Milan. Se non cede il serbo il club bianconero non può tornare alla carica per riprendersi Kolo Muani mentre i rossoneri hanno bisogno di un centravanti vero (anche se Leao falso nueve ha fatto sfracelli sinora) ma possono solo sperare nei saldi di fine agosto.

Servirebbe uno sforzo sia della Juve, che si dovrebbe accontentare di 10 milioni, che del giocatore che dovrebbe rinunciare a un bel po’ di soldi di ingaggio (dai 12 attuali ai 7 che offrono i rossoneri). Nella questione però starebbe entrando in tackle anche la Roma.

Il sogno di Gasperini

Lo sostiene il giornalista Fabrizio Aspri che lancia la bomba a Radio Radio: “Mi risulta che la Roma starebbe lavorando sul tema Vlahovic, sarebbe un’idea intrigante. A quel punto il sacrificato sarebbe Dovbyk, che è stato preallertato da Gasperini…Giocando con le figurine Vlahovic potrebbe dare di più nel gioco di Gasperini. Vlahovic sarebbe la scommessa da vincere e a Roma potrebbe vincerla”.

Resta in piedi idea scambio McKennie-Cristante

Nel gioco degli incroci non è tramontata l’ipotesi di uno scambio Juve-Roma tra McKennie e Cristante. L’italiano ha il contratto in scadenza nel 2027, l’americano nel 2026; gli ingaggi netti sono quasi equivalenti, ma lo juventino grazie ai benefici del Decreto Crescita costa quasi 2 milioni in meno, il romanista ha 30 anni, il bianconero 27 da compiere.

Con Cristante la Juve colmerebbe una lacuna in rosa: alle spalle di Thuram e Locatelli, infatti, manca un giocatore fisicamente strutturato, capace di rompere e costruire, ovvero con quelle caratteristiche che servono per occupare quella posizione di campo nel 3-4-2-1.

Damascelli stronca Cristante

Sull’ipotetico scambio è però intervenuto a piedi uniti Toni Damascelli. La firma de Il Giornale, parlando a Radio Radio, è stato caustico: “Cristante alla Juve? E’ un giocatore modesto. Già pensare a uno scambio Cristante-McKennnie, pensate a come stanno messe Juve e Roma. Parliamo di roba piccola. Cristante non mi piaceva ai tempi dell’Atalanta, figurati ora“.