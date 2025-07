Carrarese, per la nuova maglia madrina Jennifer Lopez ma che gaffe imbarazzante per la cantante a Varsavia

JLo si è esibita anche in Italia e sui social ha esibito la maglia n.10 del club toscano, dimenticato l'incidente durante il concerto in Polonia

Sconfitta sul campo, vittoriosa sui social. La Carrarese ieri è stata battuta in amichevole dalla Fiorentina per 2-0, ma l’attenzione è stata catturata da quanto accaduto poi successivamente con l’annuncio social della squadra toscana. Non un nuovo acquisto, ma qualcuno in posa con la maglia c’era… E si trattava niente di meno che di Jennifer Lopez.

JLo con la maglia della Carrarese

La star di fama mondiale ha mostrato sul profilo Instagram del club la divisa numero 10 della Carrarese. Una foto diventata subito virale sui social e che era accompagnata dalla scritta: “Niente di che… solo Jennifer Lopez con la nostra maglia”. JLo era in Toscana lo scorso 21 luglio per esibirsi al Lucca Summer Festival nel suo “Up All Night Live In 2025 Tour”.

L’incidente durante il concerto di Varsavia

La 56enne cantante era reduce da un singolare…infortunio: un inconveniente con il guardaroba. Durante la sua esibizione a Varsavia nel fine settimana, Jennifer Lopez ha perso la gonna ed è rimasta in mutande davanti a migliaia di spettatori nel bel mezzo di una delle sue coreografie. La showgirl si stava esibendo in uno dei suoi brani quando la gonna si è slacciata, cadendo a terra. L’artista ha cercato subito di afferrarla, ma senza successo. E’ stata una delle sue ballerine a restituirle l’indumento.

Il pubblico ha reagito con un applauso al comportamento naturale della cantante dopo l’incidente. La sua professionalità è stata elogiata anche sui social media, dove molti hanno elogiato la sua capacità di improvvisazione, trasformando un piccolo errore in parte dello spettacolo.

Il tour della 56enne artista

Il concerto polacco faceva parte del tour internazionale partito l’8 luglio a Vigo , città che ha inaugurato il suo tour spagnolo. Da allora, Jennifer Lopez si è esibita a Cadice, Malaga, Madrid, Barcellona, Bilbao e Tenerife, prima di proseguire in altri paesi come Ungheria, appunto Italia e Turchia ma continuerà con nuove date in programma in Romania, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, tra gli altri.