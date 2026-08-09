Prossime partite e calendario completo della Fiorentina

La Fiorentina è attualmente impegnata in 2 competizioni: Coppa Italia e Serie A. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà la Fiorentina:
- Il 14/08/2026 alle ore 21:15 in Coppa Italia contro il Benevento (Fiorentina - Benevento)
- Il 24/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Roma (Roma - Fiorentina)
- Il 29/08/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Frosinone (Fiorentina - Frosinone)
- Il 05/09/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Fiorentina - Torino)
- Il 11/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Fiorentina)
- Il 20/09/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro il Napoli (Fiorentina - Napoli)
- Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Fiorentina)
- Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Fiorentina - Como)
- Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Fiorentina)
- Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Fiorentina - Atalanta)
- Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Fiorentina)
- Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Fiorentina - Juventus)
- Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Fiorentina)
- Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Fiorentina)
- Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Fiorentina - Cagliari)
- Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Fiorentina)
- Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Fiorentina - Bologna)
- Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Fiorentina - Lazio)
- Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Fiorentina)
- Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Fiorentina - Lecce)
- Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Fiorentina)
- Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Fiorentina - Sassuolo)
- Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Fiorentina)
- Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Fiorentina - Udinese)
- Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Fiorentina)
- Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Fiorentina - Inter)
- Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Fiorentina)
- Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Fiorentina - Venezia)
- Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Fiorentina)
- Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Fiorentina - Genoa)
- Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Fiorentina)
- Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Fiorentina - Milan)
- Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Fiorentina - Parma)
- Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Fiorentina)
- Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Fiorentina)
- Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Fiorentina - Roma)
- Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Fiorentina)
- Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Fiorentina - Monza)
- Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Fiorentina)
Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dalla Fiorentina: