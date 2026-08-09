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CALCIO SERIE A

Prossime partite e calendario completo della Fiorentina

Il calendario completo e tutte le prossime partite della stagione 2026/2027 della Fiorentina aggiornato al 09-08-2026 ore 23:10

La Fiorentina è attualmente impegnata in 2 competizioni: Coppa Italia e Serie A. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà la Fiorentina:

  • Il 14/08/2026 alle ore 21:15 in Coppa Italia contro il Benevento (Fiorentina - Benevento)
  • Il 24/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Roma (Roma - Fiorentina)
  • Il 29/08/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Frosinone (Fiorentina - Frosinone)
  • Il 05/09/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Fiorentina - Torino)
  • Il 11/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Fiorentina)
  • Il 20/09/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro il Napoli (Fiorentina - Napoli)
  • Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Fiorentina)
  • Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Fiorentina - Como)
  • Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Fiorentina)
  • Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Fiorentina - Atalanta)
  • Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Fiorentina)
  • Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Fiorentina - Juventus)
  • Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Fiorentina)
  • Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Fiorentina)
  • Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Fiorentina - Cagliari)
  • Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Fiorentina)
  • Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Fiorentina - Bologna)
  • Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Fiorentina - Lazio)
  • Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Fiorentina)
  • Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Fiorentina - Lecce)
  • Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Fiorentina)
  • Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Fiorentina - Sassuolo)
  • Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Fiorentina)
  • Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Fiorentina - Udinese)
  • Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Fiorentina)
  • Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Fiorentina - Inter)
  • Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Torino - Fiorentina)
  • Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Fiorentina - Venezia)
  • Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Fiorentina)
  • Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Fiorentina - Genoa)
  • Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Fiorentina)
  • Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Fiorentina - Milan)
  • Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Fiorentina - Parma)
  • Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Fiorentina)
  • Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Fiorentina)
  • Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Roma (Fiorentina - Roma)
  • Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Fiorentina)
  • Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Fiorentina - Monza)
  • Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Fiorentina)

Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dalla Fiorentina:

CONFERENCE LEAGUE (Fase a gironi di finale)

02/10/2025 ore 21:00
  • Fiorentina Sigma Olomouc 2 - 0

CONFERENCE LEAGUE (Fase a gironi di finale)

23/10/2025 ore 18:45
  • SK Rapid Fiorentina 0 - 3

CONFERENCE LEAGUE (Fase a gironi di finale)

06/11/2025 ore 18:45
  • 1. FSV Mainz 05 Fiorentina 2 - 1

CONFERENCE LEAGUE (Fase a gironi di finale)

27/11/2025 ore 21:00
  • Fiorentina AEK Athens 0 - 1

CONFERENCE LEAGUE (Fase a gironi di finale)

11/12/2025 ore 18:45
  • Fiorentina Dinamo Kiev 2 - 1

CONFERENCE LEAGUE (Fase a gironi di finale)

18/12/2025 ore 21:00
  • Lausanne-Sport Fiorentina 1 - 0

CONFERENCE LEAGUE (Play-Off)

19/02/2026 ore 21:00
  • Jagiellonia Bialystok Fiorentina 0 - 3

CONFERENCE LEAGUE (Play-Off)

26/02/2026 ore 18:45
  • Fiorentina Jagiellonia Bialystok 2 - 4

CONFERENCE LEAGUE (Ottavi)

12/03/2026 ore 21:00
  • Fiorentina Raków Czestochowa 2 - 1

CONFERENCE LEAGUE (Ottavi)

19/03/2026 ore 18:45
  • Raków Czestochowa Fiorentina 1 - 2

CONFERENCE LEAGUE (Quarti)

09/04/2026 ore 21:00
  • Crystal Palace Fiorentina 3 - 0

CONFERENCE LEAGUE (Quarti)

16/04/2026 ore 21:00
  • Fiorentina Crystal Palace 2 - 1

Virgilio Sport - 09-08-2026 | 23:10

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