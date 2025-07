F1 Gp Silverstone griglia di partenza: Verstappen in pole, Ferrari in terza fila. Antonelli e Bearman penalizzati

La griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone dodicesima prova del Mondiale di F1 con Verstappen in pole davanti alle McLaren, Russell e le Ferrari. Antonelli e Bearman penalizzati

Con un giro fenomenale Max Verstappen si è preso la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il 4 volte campione del mondo all’ultimo respiro ha battuto la McLaren di Piastri che gli partirà al fianco mentre l’altra monoposto di Woking, di Norris, scatterà alla casella tre insieme alla Mercedes di Russell. Peccato per le Ferrari che dopo un bel percorso nelle libere e in Q2 hanno sbagliato l’ultimo time attack e partiranno in terza fila: Hamilton quinto, Leclerc sesto.

Rispetto alla top ten Antonelli settimo in qualifica partirà 10° per via delle 3 posizioni di penalità da scontare dopo l’incidente al via in Austria; Bearman ottavo con la Haas con 10 posizioni di penalità per l’incidente in fp3 in regime di bandiera rossa scatterà 18°, ringraziano Alonso e Gasly che salgono in quarta fila.

La griglia di partenza del Gp di Silverstone

1ª fila 1. Max Verstappen 1:24.892

Red Bull 2. Oscar Piastri 1:24.995

McLaren 2ª fila 3. Lando Norris 1:25.010

McLaren 4. George Russell 1:25.029

Mercedes 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:25.095

Ferrari 6. Charles Leclerc 1:25.121

Ferrari 4ª fila 7. Fernando Alonso 1:25.621

Aston Martin 8. Pierre Gasly 1:25.785

Alpine 5ª fila 9. Carlos Sainz 1:25.746

Williams 10. Kimi Antonelli** 1:25.374

Mercedes 6ª fila 11. Yuki Tsunoda 1:25.826

Red Bull 12. Isack Hadjar 1:25.864

Racing Bulls 7ª fila 13. Alexander Albon 1:25.889

Williams 14. Esteban Ocon 1:25.950

Haas 8ª fila 15. Liam Lawson 1:26.440

Racing Bulls 16. Gabriel Bortoleto 1:26.446

Kick Sauber 9ª fila 17. Lance Stroll 1:26.504

Aston Martin 18. Oliver Bearman* 1:25.471

Haas 10ª fila 19. Nico Hülkenberg 1:26.574

Kick Sauber 20. Franco Colapinto 1:27.060

Alpine

*Bearman penalizzato di dieci posizioni

**Antonelli penalizzato di tre posizioni