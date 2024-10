The New Saints

Cartellino giallo per Williams (The New Saints).22:16

Termina a reti inviolate la prima metà della gara tra Fiorentina e The New Saints. I viola dominano e ci provano più volte prendendo anche il palo con Mandragora, ma i gallesi resistono e riescono a mantenere, per il momento, il pari.21:50

Problemi per Mandragora rimasto a terra dopo la conclusione in porta. Il numero 8 viola esce dal campo accompagnato dallo staff medico.21:44

Problemi per Moreno, entra in campo lo staff medico della Fiorentina.21:25

RIPARTENZA VIOLA! Beltran entra in velocità in area e calcia con il destro di potenza, devia sul fondo Roberts.21:22

CHANCE FIORENTINA! Bella giocata di Ikoné che entra in area in dribbling e tutto solo davanti a Roberts, complice il movimento di Kouame, calibra male il tiro e non centra lo specchio della porta.21:06

Opta per il 4-3-3 anche Harrison, alla guida del New Saints: Roberts - Daniels, Davies, Bodenham, Redmond - Clark, Smith, Williams - Bradley, Wilson, Holden.20:38

Il New Saints partecipa a una grande competizione europea per la prima volta nella sua storia. La Fiorentina è invece la squadra con più partite giocate (28 come il KAA Gent), più vittorie (16) e più gol messi a segno (62) nella storia della Conference. I viola sono gli unici ad aver raggiunto due volte la finale del torneo, nel 2022/23 e nel 2023/24, senza però riuscire a conquistare la vittoria finale.20:36

Benvenuti alla diretta scritta del match di Conference League tra Fiorentina e The New Saints!20:31

PREPARTITA

Fiorentina - The New Saints è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - The New Saints sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Dove vedere Fiorentina-The New Saints di Conference League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Fiorentina-The New Saints si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

