Inter Miami: Messi record, quinta doppietta di fila e nuova magia su punizione

Altri due gol da parte della Pulce utile all'Inter Miami per battere il Nashville e fare un altro balzo in classifica. Spaventano i numeri del n.10

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Mondiale per Club non è andato proprio nel migliore dei modi. Tuttavia, l’Inter Miami può consolarsi con un campionato che al contrario sta prendendo una piega favorevole. Il motivo ha un nome e un cognome ben preciso: Lionel Messi. La Pulce ha segnato un’altra doppietta che ha permesso ai rosanero di battere il Nashville. Si tratta della quinta doppietta consecutiva: un record per la Major League Soccer.

Gol, record e magia su punizione

Contro il Nashville, Leo Messi ha segnato il suo gol numero 69 su punizione in carriera, raggiungendo Assunção tra i migliori di sempre al quarto posto in questa speciale classifica. La sua esecuzione ha sorpreso il portiere, confermando ancora una volta il suo genio balistico. Nella ripresa, il fuoriclasse argentino ha poi approfittato di un errore difensivo degli avversari per firmare il 2-1. In totale, il bottino della Pulce è salito a 16 gol in altrettante partite di MLS.

L’Inter Miami sogna col suo numero 10

Con Messi in campo, l’Inter Miami ha vinto cinque partite consecutive, risalendo al quinto posto della Eastern Conference. La formazione rosanero ha tre gare in meno e solo cinque punti di distacco dal primo posto. Il sogno playoff – checché ne dica Ibrahimovic – resta dunque più che vivo mai, specialmente considerata la verve del suo numero 10. A tal proposito le doppiette della Pulce diventano ora 5 consecutivamente, come non era mai accaduto a nessun altro nella storia del torneo.

Un supereroe che non conosce pausa

Dopo l’impegno nel Mondiale per Club, Lionel Messi è tornato subito in MLS senza mai fermarsi ma anzi incrementando ulteriormente il proprio bottino di reti. A 38 anni suonati, il fuoriclasse sudamericano non chiede cambi, non risparmia energie e gioca sempre al massimo. Ha già totalizzato 872 gol in carriera, dimostrando una costanza senza pari. Ogni partita diventa così l’occasione ideale per continuare a scrivere la storia.