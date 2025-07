Vieri e Cassano, compleanno in comune: la sorpresa di Lele Adani

L'ex bomber ha compiuto 52 anni, il barese 43 ma tra i due l'amicizia è finita da tempo: come hanno festeggiato la ricorrenza e il video sui social

Hanno giocato insieme in Nazionale, avevano stretto una solida amicizia che sembrava a prova di bomba ma da ormai due anni non si parlano più: Bobo Vieri ed Antonio Cassano sono stati la colonna portante – assieme ad Adani – della Bobo-tv, il fenomeno mediatico che esplose su twitch ai tempi del Covid raccogliendo migliaia di visualizzazioni. Dopo la rottura con Vieri che si è separato dal resto del gruppo solo veleno da entrambe le parti, impossibile pensare a una riconciliazione tant’è vero che Vieri e Cassano, che festeggiano il compleanno nello stesso giorno, il 12 luglio, ieri non si sono mandati gli auguri.

I 52 anni di Vieri

L’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale ha compiuto 52 anni, si sta godendo giorni di relax sull’isola che lui più ama, ovvero Formentera dove c’è stata una super festa in serata. Nell’ultimo video postato sui social si nota Bobo a bordo di una Dune Buggy guidata dall’amico Cristian Brocchi, pure lui ex calciatore e allenatore anche del Milan. Vieri ha celebrato la ricorrenza condividendo sulle Instagram stories una carrellata di messaggi d’auguri ricevuti da amici, colleghi e volti noti del mondo dello sport.

Tra le tante dediche, spicca quella della moglie, Costanza Caracciolo. “Buon compleanno, ti amo”, ha scritto l’ex velina, poche ma sentite parole per omaggiare il marito, pubblicando uno scatto tenero che ritrae Vieri insieme alle loro figlie, Stella e Isabel.

I 43 anni di Cassano

FantAntonio ha invece compiuto 43 anni. Festa a sorpresa per lui organizzata dalla famiglia e immortalata sui social con tanto di candeline sulla torta che si sono spente da sole per il vento. Lele Adani, che era amico di entrambi, ha mandato i suoi auguri solo a Cassano. “Buon compleanno, Antonio. Amico vero e leale“, ha scritto Adani (che nei giorni scorsi ha festeggiato il suo di compleanno, è nato il 10 luglio del 1974) nel suo messaggio sulle stories di Instagram in cui ha taggato Fantantonio. Ovviamente nessun accenno al compleanno di Vieri.

La sorpresa di Adani

L’ex difensore, oggi anche opioninista Rai, ha poi preso parte alla festa a sorpresa per Cassano, invitato dalla moglie: “Presidente, ci sei anche tu”, ha esclamato Cassano quando gli hanno tolto la benda dagli occhi per mostrargli il regalo. Nessun eccesso, una festa sobria in famiglia e con pochi fidati amici. Ma nessun brindisi per l’ex amico Vieri.