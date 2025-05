Vieri continua la sua battaglia con la malattia: “Mai vissuta una situazione del genere”. Cosa è successo all’ex Inter

Segnali incoraggianti per Bobo Vieri che sui social continua a informare i suoi fan dopo il grande spavento nel corso della vacanza alle Maldive ma rassicura: “Lunedì dovrei smettere di prendere medicine”

Un modo per esorcizzare la paura è anche quello di provare a a raccontare passo dopo passo quello che è successo. Christian Vieri ha vissuto dei momenti di autentico spavento nel corso della sua vacanza alle Maldive, che nel giro di qualche giorno si è trasformato in un vero e proprio incubo. Ora però quella paura sembra alle spalle anche se le conseguenza non sono ancora finite.

L’aggiornamento di Vieri

Ad aggiornare follower e fan sulle sue condizioni ci ha pensato lo stesso Bobo Vieri nel corso di una delle tante storie pubblicate su Instagram negli ultimi giorni: “Allora, che giorno è oggi? E’ il 18esimo giorno che prendo medicine. Sto meglio, ho meno tosse. Oggi ho fatto anche una passeggiata. Comunque gli antibiotici e il cortisone stanno funzionando. Dovrei smettere di prendere tutte le medicine lunedì, se va tutto bene. Lunedì vedo il medico e vediamo come va. Ma uno può prendere tutto questa roba qua, una mezza polmonite, focolai. Ma che roba è? Mai avuto una roba del genere”.

Le spiegazioni della moglie

Nei giorni scorsi era stata la moglie Costanza Caracciolo a spiegare ai fan quali erano stati gli esiti degli esami a cui l’ex calciatore si è sottoposto una volta tornato in Italia. Bobo aveva liquidato tutto con un: “Non ci ho capito un c…o”. “Hai avuto o comunque hai in via di miglioramento una polmonite con focalai multipli, data da un’infezione non influenzale ma batteria. Senza entrare nello specifico, adesso è tutto sotto controllo. Stiamo facendo una terapia e siamo in via di ripresa”. Poi quella che è sembrata la notizia peggiore per Bobo: “Il medico ha detto che per due mesi non dovresti fare padel”. Ma l’ex attaccante non è apparso troppo convinto di seguire questa direttiva.

La vacanza della paura

Doveva essere una settimana elettrizzante per Bobo Vieri e per la moglie Costanza Caracciolo, invece quella alle Maldive si è trasformate in una vacanza da incubo per l’ex calciatore di Juventus e Inter. Bobo infatti ha accusato un malore che lo ha costretto ad andare in ospedale dopo essere partito già dall’Italia accusando i primi sintomi di malessere. Bobo e la moglie speravano che il sole e il caldo delle Maldive potesse essere la cura migliore per quella che sembrava una brutta influenza, invece sono stati costretti a fare ritorno immediatamente in Italia.